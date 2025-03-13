5 Kelebihan Program Diet Dibantu Ahli Gizi, Tingkat Keberhasilannya Jauh Lebih Tinggi

Menjaga pola makan sehat selama puasa menjadi tantangan bagi banyak perempuan. Kebiasaan berbuka dengan makanan tinggi gula dan lemak sering kali menyebabkan kenaikan berat badan, sementara sahur yang kurang bernutrisi dapat membuat tubuh lemas sepanjang hari.

Sebenarnya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Alih-alih melakukan diet menyiksa, para perempuan bisa lho memanfaatkan program diet yang lebih terencana dibantu oleh nutrisionis atau ahli gizi.

Berikut beberapa kelebihannya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (13/3/2025).

1. Lebih memahami karakter setiap individu

Meski ‘goals’ diet kebanyakan perempuan adalah untuk mendapatkan ataupun menjaga agar tubuh tetap ideal, namun setiap individu tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Misalnya, program WRP We Shape 2.0 yang baru-baru ini hadir sebagai solusi nutrisi yang membantu perempuan tetap bugar, aktif, dan nyaman dalam beribadah.

Jika sebelumnya program ini berfokus pada perhitungan BMI, berat badan ideal, dan kebutuhan kalori harian melalui konsultasi dengan nutrisionis, kini WRP We Shape 2.0 melangkah lebih jauh dengan memahami karakter serta kebiasaan individu.

2. Diet menyenangkan dan mudah dijalankan

Dengan pendekatan ini, setiap peserta dapat menemukan metode diet yang paling sesuai, menjadikannya lebih menyenangkan, realistis, dan mudah dijalankan dalam jangka panjang.

Pada dasarnya, diet saat puasa bisa tetap efektif tanpa menyiksa jika dilakukan dengan cara yang tepat.

2. Dipandu nutrisionis tersertifikasi

Selain itu, Nutrisionis yang telah tersertifikasi akan memberikan rekomendasi pola makan seimbang. Tidak hanya untuk menjaga energi selama berpuasa, tetapi juga membantu mencapai body goals tanpa rasa lapar berlebihan. Nutrisionis juga akan mengevaluasi pola makan, gaya hidup, dan kebutuhan kalori kamu.

Mungkin juga ada pemeriksaan komposisi tubuh (seperti berat badan, lemak tubuh, dan massa otot).

3. Tingkat keberhasilan hingga 99 persen

CEO WRP Indonesia, Kwik Wan Tien, juga menambahkan bahwa program diet dengan nutrisi terencana terbukti lebih efektif dengan tingkat keberhasilan 99%, dibandingkan diet mandiri yang hanya mencapai 50%.

“Kalau perempuan ingin badannya bagus itu sudah dari dulu ya. Kita mengadakan program ini supaya pas mau mulai diet, jangan sampai salah pilih program, jangan sampai gagal juga, dan jangan sampai tersiksa,” ujarnya, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, baru-baru ini.

“Kami memahami bahwa perempuan ingin tetap sehat dan bugar selama Ramadan tanpa mengorbankan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” lanjutnya.