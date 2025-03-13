4 Tips Menjaga Kesehatan saat Road Trip di Bulan Ramadhan, Tetap Lancar Puasa Jalani Hobi

Menghabiskan waktu liburan di bulan Ramadhan bisa jadi pilihan tepat untuk melepas penat. Meski tengah berpuasa, Anda tetap bisa menikmati liburan yang seru dan puasa tetap lancar.

Salah satu yang bisa dilakukan ialah road trip bersama keluarga maupun kerabat dekat. Road trip atau berpergian menempuh jarak jauh menggunakan kendaraan bermotor begitu menyenangkan sembari menuju destinasi wisata yang akan Anda tuju.

Tak cuma perlengkapan, fisik yang prima juga perlu dipersiapkan. Pastikan tubuh Anda dalam kondisi sehat agar perjalanan road trip bisa aman dan nyaman.

Jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan selama road trip di bulan Ramadhan. Cara ini membantu Anda tetap prima sehingga fit saat berada di jalan.

Penasaran, seperti apa tips menjaga kesehatan selama perjalanan road trip? Yuk simak informasinya dilansir Advance Did Medical, Kamis (13/3/2025).

1. Konsumsi Makanan Sehat

Pertama ialah mengonsumsi makanan sehat khususnya selama perjalanan road trip bersama keluarga atau kerabat. Makanan sehat seperti sayur, buah, hingga protein ini kaya akan vitamin dan memenuhi nutrisi dalam tubuh.

Konsumsilah makanan sehat ini, baik saat sahur maupun berbuka puasa. Mengonsumsi makanan sehat akan memengaruhi imunitas dan kebugaran tubuh. Ini tentu penting saat perjalanan road trip sehingga asupan perlu dijaga.



2. Tetap Terhidrasi

Selanjutnya menjaga tubuh tetap terhidrasi. Pastikan Anda minum air putih yang cukup pada sahur dan berbuka puasa. Menjaga tubuh tetap terhidrasi juga penting untuk menjaga kesehatan selama road trip. Untuk itu, sediakan selalu botol air minum yang bisa Anda konsumsi saat sahur dan berbuka di perjalanan.