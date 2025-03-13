4 Hal yang Perlu Diperhatikan Jika Puasa saat Hamil Muda Menurut Dokter

Berpuasa saat hamil muda memang perlu kehati-hatian. Pasalnya, pada trimester pertama, tubuh ibu masih beradaptasi dengan kehamilan, dan janin sedang dalam tahap perkembangan awal yang sangat penting.

Sudah banyak saran dan tips dari dokter maupun sisi medis terkait apa saja yang perlu diwaspadai para perempuan yang memutuskan untuk puasa saat sedang hamil muda.

Berikut diantaranya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (13/3/2025).

1. Risiko Dehidrasi dan Kurang Nutrisi

Di awal kehamilan, ibu sering mengalami mual, muntah, dan nafsu makan yang menurun. Jika tetap berpuasa tanpa asupan cairan dan nutrisi yang cukup, bisa berisiko dehidrasi serta kekurangan zat penting untuk perkembangan janin.

2. Risiko Hipoglikemia (Gula Darah Rendah)

Berpuasa dalam waktu lama bisa menyebabkan kadar gula darah turun drastis, yang dapat menyebabkan ibu merasa pusing, lemas, atau bahkan pingsan. Ini bisa berbahaya bagi ibu dan janin.

3. Efek pada Pertumbuhan Janin

Studi menunjukkan bahwa puasa saat hamil muda mungkin berdampak pada berat lahir bayi, terutama jika ibu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup saat sahur dan berbuka.

4. Dengarkan Sinyal Tubuh

Jika ibu merasa sangat lemas, mual parah, sakit kepala hebat, atau ada tanda-tanda dehidrasi (seperti jarang buang air kecil atau urine berwarna gelap), sebaiknya segera membatalkan puasa dan konsultasi ke dokter.

Saran Dokter Jika Ibu Hamil Muda Ingin Berpuasa

1.Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau bidan sebelum memutuskan berpuasa.

2.Pastikan cukup asupan cairan dan nutrisi saat sahur dan berbuka.