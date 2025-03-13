Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Rekomendasi Wisata Pantai Dekat Jakarta, Cocok Buat Isi Waktu Libur Lebaran

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |21:29 WIB
10 Rekomendasi Wisata Pantai Dekat Jakarta. (Foto: Ist)
Sudahkah kamu menentukan aktivitas saat libur Lebaran nanti? Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, salah satu lokasi wisata yang banyak diserbu saat libur panjang adalah pantai.

Bagi warga Jakarta tak perlu melangkah jauh untuk bisa bermain di pantai. Rekomendasi pantai yang akan dibahas kali ini cocok untuk kamu yang melepaskan penat di pasir hangat sambil menikmati panorama laut, tapi punya banyak waktu untuk pergi jauh.

Berikut 10 rekomendasi wisata pantai dekat Jakarta yang bisa kamu pertimbangkan untuk mengisi waktu libur Lebaran nanti, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (13/3/2025).

1. Pantai Ancol

Pantai yang dekat dengan Jakarta pertama ada Pantai Ancol. Lokasinya masih di dalam Jakarta tepatnya kawasan Jakarta Utara.

Jika hanya ingin sekedar ingin melihat air dan bermain di pasir, rasanya Pantai Ancol bisa menjadi jawaban. Selain menghabiskan waktu di pantai, bisa pula bergeser ke wahana ancol lainnya seperti Gelanggang Samudra, Seaworld, dan masih banyak lagi.

2. Pantai Pulau Bidadari

Suasana tak biasa akan kamu jumpai ketika menginjakan kaki ke Pantai Pulau Bidadari. Berlokasi di Kepulauan Seribu, ada sebuah reruntuhan bekas banteng peninggalan zaman Belanda yang masih berdiri.

Sunset di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu (Sukardi)

Fasilitas hiburannya pun lengkap, mulai dari jetski, kano, hingga banana boat.

3. Pantai Anyer

Rekomendasi pantai yang dekat dengan Jakarta dan murah selanjutnya ada Pantai Anyer. Pantai ini terletak di Provinsi Banten.

Selain menikmati keindahan laut, pengunjung juga disuguhkan Gunung Rakata serta peninggalan Belanda berupa mercusuar. Atau, bisa pula melakoni aktivitas seru lain seperti speed boat, jetski, dan snorkeling.

4. Pantai Pulau Pramuka

Pantai Pulau Pramuka ada di kawasan Kepulauan Seribu. Artinya, pantai ini masih dekat dengan Jakarta. Hutan mangrove serta wisata bahari pantai ini tak usah diragukan lagi pesonanya.

Pengunjung bisa menyelam, camping, dan juga menyaksikan penangkaran penyu sisik.

5. Pantai Florida Anyer

Pantai Florida Anyer termasuk salah satu yang dekat dengan Jakarta. Lokasinya ada di Desa Ciparay, Anyer, Serang, Banten.

Pasir putih dan lautan siap menemanimu seharian. Kalau kamu mampir ke Pantai Florida Anyer hingga sore hari, jangan kupa untuk menyaksikan sunset yang eksotis.

 

Halaman:
1 2 3
      
