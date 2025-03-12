7 Rekomendasi Hotel Syariah di Jakarta, Salah Satunya Dekat Pusat Kota

7 Rekomendasi Hotel Syariah di Jakarta, Salah Satunya Dekat Pusat Kota, (Foto: Freepik)

Jakarta menjadi salah satu kota di Indonesia yang kerap menjadi tujuan untuk berwisata hingga perjalanan bisnis. Dengan beragam kebutuhan tersebut, memilih akomodasi menjadi salah satu hal yang tak boleh disepelekan.

Memilih hotel tidak hanya tentang kenyamanan. Memilih hotel yang tepat juga akan mempermudah melakukan aktifitas selama di Jakarta.

Untuk kamu yang ingin mencari kemudahan dalam akfititas ibadah, tidak ada salahnya menjadikan hotel berkonsep syariah di Jakarta sebagai pilihan.

Berbagai hotel syariah di Jakarta juga memiliki fasilitas unggul lainnya yang tak kalah dengan hotel dengan konvensional.

Berikut rekomendasi hotel syariah terbaik di Jakarta untuk pilihan akomodasimu, dilansir dari laman Traveloka, Rabu (12/3/2025).

1. Sofyan Hotel Cut Meutia

Untuk kamu yang sedang mencari penginapan berkonsep syariah di Jakarta dengan lokasi dekat pusat kota, akses transportasi yang mudah serta beberapa tempat wisata, tidak ada salahnya kamu mencoba Sofyan Hotel Cut Meutia sebagai pilihan utama kamu.

Berada di kawasan Cikini, hotel syariah di Jakarta satu ini memiliki lokasi yang cukup dekat dengan landmark populer seperti Stasiun Gambir, Monumen Nasional serta Masjid Cut Meutia yang merupakan salah satu peninggalan sejarah dari zaman penjajahan kolonial Belanda .

Selain lokasi yang strategis, salah satu hotel syariah terbaik di Jakarta ini menawarkan fasilitas yang dapat memanjakan kamu selama menginap seperti restoran, fasilitas kebugaran dan meeting room.

Bagi kamu yang ingin beribadah juga telah disediakan alat sholat seperti sajadah dan Al-Quran untuk masing-masing kamar.



2. Hotel Nusantara Indah

Hotel Nusantara Indah menawarkan penginapan dengan harga yang cukup terjangkau untuk kamu yang mencari penginapan dengan konsep syariah tetapi tidak ingin menguras kantong terlalu dalam.

Meskipun menawarkan dengan harga yang cukup terjangkau, hotel syariah di Jakarta satu ini tidak lupa memperhatikan kenyaman serta kerbersihan dalam setiap fasilitas yang ditawarkan untuk para tamunya.

Fasilitas yang bisa kamu dapatkan seperti kafe, restoran dan seluruh area hotel maupun kamar telah dilengkapi dengan konektivitas wi-fi loh.