Bukan Hanya Rumor, Pramugari Ini Ungkap Berbagai Permintaan Aneh Penumpang Kelas Satu

Pramugari telah mengalami berbagai hal, mulai dari hal biasa hingga hal mencengangkan yang tidak masuk akal. Pekerjaan mereka bukan hanya tentang menyajikan makanan dan minuman di dalam pesawat, namun mereka juga harus menghadapi berbagai hal yang tidak terduga, tidak masuk akal, bahkan tidak jarang mereka harus menghadapi gangguan.

Dilansir dari Indian Defence Review, beberapa pramugari ini membagikan permintaan penumpang kelas atas yang paling aneh selama penerbangan berlangsung.

Beberapa penumpang kelas atas berpikir mereka berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang berbeda dari penumpang lainnya. Mereka berharap pramugari mengabulkan permintaan yang diajukan, sekalipun tidak masuk akal.

Terdapat seorang pramugari yang mendapatkan permintaan untuk mengucapkan "Selamat ulang tahun" untuk pacar penumpang, melalui interkom. Sedangkan pramugari lainnya mendapatkan tawaran uang tunai untuk bertemu setelah penerbangan selesai.

Seorang pramugari bernama Douglas Scott juga menceritakan pengalamannya tentang permintaan aneh penumpang kelas satu. Meskipun maskapai telah berusaha untuk menyajikan makanan dan minuman terbaik, terdapat penumpang yang meminta makan malam milik pramugari.

Ada juga penumpang yang meminta pramugari untuk memeriksa "matanya". Hal ini sangat membingungkan bagi pramugari tersebut, ia merasa apakah sangat diperlukan untuk memeriksa mata penumpang tersebut. Ternyata penumpang tersebut baru saja menjalani transplatasi kornea, dan ingin memeriksannya.