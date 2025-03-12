Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Diskon Rp80.000 untuk Tiket Pesawat untuk Libur Lebaran

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |17:10 WIB
Libur Lebaran adalah momen yang dinanti-nantikan banyak orang untuk pulang kampung atau sekadar menikmati liburan ke destinasi impian. Salah satu moda transportasi yang paling diminati saat Lebaran adalah pesawat terbang. Selain lebih cepat dan nyaman, bepergian dengan pesawat juga bisa menghemat tenaga, terutama bagi yang harus menempuh perjalanan jauh. 

Dengan berbagai pilihan maskapai dan jadwal penerbangan yang fleksibel, Anda pun bisa lebih leluasa menentukan waktu keberangkatan sesuai rencana. Ditambah lagi, fasilitas modern di bandara dan dalam pesawat menjadikan perjalanan semakin menyenangkan dan bebas repot.

Nah, bagi Anda yang ingin bepergian dengan pesawat saat libur Lebaran, Mister Aladin menawarkan promo DISKON Rp80.000 untuk pemesanan tiket pesawat yang berlaku untuk semua rute penerbangan domestik dan bebas terbang kapan pun. Promo ini berlaku hingga 31 Maret 2025. Jadi segera pesan tiket Anda dan wujudkan liburan impian dengan harga lebih terjangkau. 

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.    
    
Kemudian, setiap Anda mendapatkan penawaran menarik dari Mister Aladin, Anda dapat menghemat biaya saat memesan kebutuhan perjalanan tersebut. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif. 
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo tersebut, Anda dapat mengakses website berikut. Jangan lupa download aplikasi Mister Aladin di Google Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo menarik lainnya. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
