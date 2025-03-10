Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tumis Oncom Jadi Menu Favorit Ibnu Jamil saat Buka Puasa

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |18:36 WIB
Ibnu Jamil mengaku tak kuat lagi menyantap banyak makanan saat berbuka. Oleh karena itu, ia kerap meminta sang istri, Ririn Ekawati, untuk langsung menyajikan makanan berat. 

Aktor 43 tahun itu merasa, pertumbuhan usia menjadi salah satu penyebab perutnya tak bisa lagi menampung banyak makanan. 

"Nggak tahu sudah nggak bisa kayak dulu waktu remaja makannya bisa langsung banyak, sekarang itu paling makannya sedikit ya. Ya mungkin karena puasa dan langsung kurma, itu yang bikin mengganjal, jadi langsung terasa full," tutur Ibnu Jamil di Kawasan Depok, Jawa Barat belum lama ini. 

Untuk mengantisipasi kekenyangan, Ibnu sendiri memilih langsung makan berat. Sementara lauknya, bintang film Gadis Kretek itu memilih menu sederhana yakni tumis oncom.  

