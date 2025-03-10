Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kakek 102 Tahun Ini Bikin Kaget Dokter yang Memeriksanya, Ungkap Rahasia Panjang Umur

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |15:34 WIB
Kakek 102 Tahun Ini Bikin Kaget Dokter yang Memeriksanya, Ungkap Rahasia Panjang Umur
Viral kakek berusia 102 tahun. (Foto: IG)
A
A
A

Memiliki umur panjang dan sehat merupakan impian setiap orang. Seperti kakek satu ini yang diberikan anugerah berumur panjang dalam keadaan sehat. Kondisi kakek itu pun membuat penasaran dokter yang sedang memeriksanya. Lantas, apa tipsnya bisa berumur panjang hingga 102 tahun?

Video viral itu diunggah di akun Instagram dokter @inggarbw, dikutip Senin (10/3/2025). Dokter Inggar menunjukkan pasiennya yang usianya sudah melewati 100 tahun namun tetap sehat.

Terungkap bahwa kakek tersebut lahir tahun 1923 dan kini beliau berusia 102 tahun. Dokter itu pun kaget dengan usia kakek yang lebih dari satu abad dan masih kelihatan sehat dan bugar.

Rahasia umur panjang

Dokter itu pun menanyakan kunci umur panjang kepada kakek itu. Ternyata sabar, menerima dan mensyukuri pemberian dari Tuhan merupakan resep umur panjang sang kakek.

Video ini pun menjadi viral di media sosial dan banyak warganet yang mendoakan hal baik dan salut dengan kakek berumur panjang tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
