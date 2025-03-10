Bu Guru Salsa Ungkap Penyesalan Usai Viral Video 5 Menit Joget Tanpa Busana, Kini Menata Hidup Baru Bareng Suami

Video Bu Guru Salsa joget tanpa busana sempat menghebohkan masyarakat. Bu Guru Salsa pun sudah mengungkapkan penyesalannya dan kini sedang menata hidup baru dengan sang suami, M Luqman Hakim. Keduanya baru menikah tak lama setelah kasus viral tersebut menghebohkan publik.

Dalam klarifikasinya, Bu Guru Salsa mengaku bahwa video tersebut bukan dibuat atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil jebakan dari pacar onlinenya yang memanfaatkan dirinya demi kepentingan pribadi.

“Saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Video ini terjadi karena saya tertipu oleh seseorang di media sosial. Chat pribadi saya saat itu disebarkan dan dijualbelikan," ujar Salsa mengkutip dari akun TikToknya, @missalsaa.

Bu Salsa mengaku merasa bersalah dan sangat menyesal dengan kejadian ini. Hal ini bermula ketika dia tertipu seseorang di media sosial. Setelah itu isi chat pribadinya disebarkan dan diperjualbelikan tanpa kemampuannya untuk mengontrol.

“Saya telah tertipu oleh seseorang di media sosial dan chat pribadi saya ke penipu itu disebarkan dan dijualbelikan," katanya.

“Ini murni kebodohan saya. Ini pelajaran berharga bagi saya," ucapnya lagi.

Salsa mencurigai pacar onlinenya lah yang telah menyebarluaskan videonya. Sosok pacar online Salsa adalah seorang pengusaha kaya asal Kalimantan.

“Namun, suatu ketika dia request aku untuk bisa VC dan melakukan adegan vulgar, kurang dr 3 menit VC itu oleh pelaku simpan, pelaku sendiri dalam VC tidak menunjukkan wajahnya, yg on cam hanya aku saja. Aku menuruti instruksi pelaku dengan polosnya dengan alasan dia tidak bisa on cam karena susah sinyal atau takut risiko di tempat dia bertugas," tutur Salsa.

Setelah video tersebut viral, Salsa sudah tidak lagi mengajar di salah satu SD Negeri di Ambulu, Jember karena memilih untuk mengundurkan diri.

Suami Menerima Apa Adanya

Tak lama setelah videonya tersebar, Ibu Guru Salsa menggelar pernikahan. Pemilik nama lengkap Salsabila Rahma tersebut diketahui menikah dengan pria yang juga berprofesi sebagai guru. Dalam potret yang diunggahnya, terlihat guru SD tersebut menggelar pernikahan secara sederhana dalam balutan kebaya berwarna beige dan kerudung merah.

Ibu Guru Salsa dinikahi oleh pria bernama Muhammad Luqman Hakim, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang berprofesi guru teknologi informatika atau IT. Bu Guru Salsa dan Muhammad Luqman Hakim diketahui menikah pada Jumat, 28 Februari 2025 di kediaman Bu Guru Salsa di Desa Pontang, Ambulu, Jember, Jawa Timur.