Resep Sate Lilit Bumbu Bali, Menu Nusantara yang Dijamin Jadi Favorit Keluarga saat Buka Puasa

Buka puasa selalu menjadi momen yang dinanti, terutama saat kita bisa menikmati hidangan khas Nusantara yang kaya akan rasa. Salah satu menu yang bisa menjadi pilihan spesial adalah Sate Lilit Bumbu Bali ala Dapur Ngebor.

Sate lilit sendiri merupakan salah satu kuliner khas Bali yang berasal dari tradisi masyarakat pesisir. Berbeda dengan sate pada umumnya yang ditusuk, sate lilit dibuat dengan cara melilitkan adonan daging ikan atau ayam yang telah dibumbui ke batang serai atau bambu. Cita rasanya yang kaya berasal dari perpaduan rempah-rempah khas Bali, seperti kunyit, kemiri, dan terasi bakar, yang memberikan aroma harum saat dipanggang.

Tak hanya lezat, menu ini juga kaya akan protein dan gizi, sehingga cocok untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Berikut adalah resep Sate Lilit Bumbu Bali ala Dapur Ngebor.

Bahan-Bahan:

* 200 g daging ikan tenggiri

* 50 g udang kupas

* 50 g kelapa parut, sangrai

* 10 batang serai utuh

Bumbu halus:

* 4 butir bawang merah

* 3 siung bawang putih

* 3 buah cabai merah besar