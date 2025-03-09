Berita Terpopuler: Aksi Heroik Emak-Emak Bubarkan Pemuda Tawuran Bawa Sajam hingga Kakek Penjual Kerupuk Kehilangan Motor

Aksi the power of emak-emak memang seringkali mengejutkan warganet. Seperti kejadian baru-baru ini yang menunjukkan aksi berani emak-emak membubarkan sekelompok pelaku tawuran di Jalan Kampung Bahari II A.5 Kelurahan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi mereka itupun viral di media sosial.

Aksi emak-emak bubarkan tawuran jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Minggu 9 Maret 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Aksi Emak-Emak Bubarkan Tawuran

Mengkutip dari akun Instagram @lambe_turah, Jumat (7/3/2025), terlihat sekelompok pelaku tawuran membawa senjata tajam mendadak mundur saat didatangi oleh emak-emak yang dijuluki ‘ras terkuat di bumi’ ini.

Para emak-emak itu pun merekam aksi perusakan yang dilakukan oleh sekelompok pelaku tawuran. Mereka menghancurkan kaca cembung dengan menggunakan senjata tajam.