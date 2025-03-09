Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nama Terpanjang di Indonesia Ditolak Dukcapil, Ternyata Tak Sesuai Aturan Ini

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |07:26 WIB
Nama Terpanjang di Indonesia Ditolak Dukcapil, Ternyata Tak Sesuai Aturan Ini
Dukcapil. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

Fenomena nama-nama unik di Indonesia kerap jadi topik menarik untuk diperbincangkan. Terbaru, Pemerintah baru saja menolak pencatatan nama yang disebut terpanjang di dunia.

Nama tersebut adalah Venushyntha Phauna Pharamytha Tribhuana Adhyndha Phrameswary Dhahaputri. Nama tersebut menjadi nama terpanjang di Indonesia yang tercatat di Dukcapil. 

Pemilik nama ini memiliki 70 karakter termasuk spasi, yang ternyata bertentangan dengan peraturan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 

Melansir dari akun resmi @dukcapilkemendagri, Kamis (6/3/2025), aturan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan membatasi pemberian nama maksimal terdiri dari 60 karakter, termasuk spasi.

Hal serupa juga pernah terjadi sebelumnya untuk nama RR Atika Gardena Kartika Tjinta Prawatya Nilam Sandjiwo Rahardjo. Nama ini tentu tak bisa tercatat secara resmi karena tak sesuai dengan aturan yang ada.

Jual Selfie Foto KTP

Selain aturan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menerbitkan Pasal 4 ayat 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, yaitu:

-Penggunaan nama minimal 2 kata
-Jumlah huruf maksimal sebanyak 60 karakter kata termasuk spasi
-Mudah dibaca
-Tidak bermakna negatif
-Tidak multitafsir

Aturan yang ditetapkan bukan hanya semata alasan saja, tetapi ditakutkan terkendala ketika ingin mengurus dokumen-dokumen penting seperti e-KTP, SIM, STNK, BPJS, Ijazah, NPWP dan dokumen penting lainnya. 

Apabila ada pejabat Dukcapil yang nekat mengizinkan dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis. 

Dilansir dari Instagram resminya @dukcapilkemendagri, fenomena nama terpanjang ini memicu pro dan kontra dari warganet. Banyak yang bilang percuma punya nama panjang karena nama panggilan tetap bakal berbeda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188215//ktp_dan_nik-FaA3_large.jpeg
Apakah Nomor KTP Sama dengan NIK? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187259//undip-r8lS_large.jpg
Kisah Unik Mahasiswa Bernama Z, Lulus dengan Predikat Cum Laude Undip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684//ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178654//ktp-TK8o_large.jpg
NIK KTP Dipakai Orang Buat Utang Pinjol, Ini Cara Cepat untuk Blokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176845//bansos-kZLt_large.jpg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima Bansos yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086//mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement