Mohon Doa, Ibunda Chika Jessica Dirawat di Rumah Sakit Akibat Stroke

Chika Jessica datang dengan kabar kurang menyenangkan. Dia membagikan potret sedang mendampingi ibunya yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam unggahan itu, tampak Chika duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Chika tak kuasa meneteskan air mata melihat kondisi ibunya yang mendadak drop karena terjadi penyumbatan pembuluh darah di kepala sehingga mengalami stroke.

"Temen-temen dengan postingan ini aku memohon doa nya dari temen-temen untuk kesembuhan mamaku,yang kondisi nya saat ini beliau tiba-tiba drop dan ada penyumbatan di kepala nya sehingga mengalami stroke," bunyi keterangan unggahan @chikajessica88, dikutip Minggu (9/3/2025).

Meski merasa sedih, Chika dan keluarga berusaha tegar ketika mendengar vonis dari dokter. Chika pun berusaha melakukan yang terbaik demi kesembuhan ibunya.

"Demi Allah aku ga kuat denger vonis ini dari rumah sakit. Tapi kami terus berusaha juga ikhtiar untuk kesembuhan mama," ungkapnya.