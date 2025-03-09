Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mohon Doa, Ibunda Chika Jessica Dirawat di Rumah Sakit Akibat Stroke

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |16:19 WIB
Mohon Doa, Ibunda Chika Jessica Dirawat di Rumah Sakit Akibat Stroke
Ibunda Chika Jessica Dirawat di Rumah Sakit Akibat Stroke. (Foto: IG Chika)
Chika Jessica datang dengan kabar kurang menyenangkan. Dia membagikan potret sedang mendampingi ibunya yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam unggahan itu, tampak Chika duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Chika tak kuasa meneteskan air mata melihat kondisi ibunya yang mendadak drop karena terjadi penyumbatan pembuluh darah di kepala sehingga mengalami stroke.

"Temen-temen dengan  postingan ini aku memohon doa nya dari temen-temen  untuk kesembuhan mamaku,yang kondisi nya saat ini beliau tiba-tiba drop dan ada penyumbatan di kepala nya sehingga mengalami stroke," bunyi keterangan unggahan @chikajessica88, dikutip Minggu (9/3/2025). 

Meski merasa sedih, Chika dan keluarga berusaha tegar ketika mendengar vonis dari dokter. Chika pun berusaha melakukan yang terbaik demi kesembuhan ibunya.

"Demi Allah aku ga kuat denger vonis ini dari rumah sakit. Tapi kami terus berusaha juga ikhtiar untuk kesembuhan mama," ungkapnya. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
