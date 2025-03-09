Pasutri Ini Menangis Lihat Kondisi Rumahnya Penuh Lumpur Usai Banjir, Minta Diajarkan Cara Ikhlas

Pasutri Ini Menangis Melihat Kondisi Rumahnya Penuh Lumpur Usai Banjir. (Foto: IG)

Banjir yang merendam sejumlah wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu membuat sebagian rumah warga dipenuhi oleh lumpur pasca-banjir surut. Seperti yang dialami pasangan suami istri (pasutri) ini yang videonya viral.

Video tersebut diunggah akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, dikutip Minggu (9/3/2025). Keduanya tidak dapat menahan air mata saat melihat rumah mereka penuh dengan lumpur dan berantakan seperti kapal pecah.

Dalam video yang diunggah itu pun terlihat banyak perabotan yang berjatuhan akibat air banjir, dinding kotor, aroma lumpur yang menyengat hingga motor ikut terendam lumpur.

Mereka pun sampai menuliskan caption “Tutor cara Ikhlas dong,” pada unggahan itu. Kini unggahan itu sudah dilike belasan ribu kali di Instagram.

Warganet yang menyaksikannyapun merasa prihatin terhadap pasangan suami istri ini. Mereka pun dengan cepat menuliskan doa dan dukungan pada kolom komentar untuk pasutri tersebut.