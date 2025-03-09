Momen Manis Kejutan Ulang Tahun dari Ayah untuk Anak, Bukti Bahagia Tak Harus Mewah

Momen Manis Kejutan Ulang Tahun dari Ayah untuk Anak. (Foto: TikTok)

Tak semua kejutan ulang tahun datang dengan perayaan mewah dan hadiah mahal. Terkadang, momen sederhana yang penuh ketulusan justru lebih berkesan dan membekas di hati. Seperti kisah haru seorang ayah yang memberikan kejutan ulang tahun tak terduga untuk anaknya, meskipun sebelumnya sempat terjadi insiden kecil di rumah.

Sebuah video TikTok yang diunggah oleh akun @mhdaziiz, mendadak viral. Video tersebut merekam momen haru seorang ayah yang memberikan kejutan manis untuk anaknya di hari ulang tahunnya.

Dalam caption video, sang anak menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat dimarahi oleh ayahnya karena tidak mencuci piring. Akibatnya, stok piring di rumah habis dan sang ayah tidak bisa makan.

Namun, di luar dugaan, ketika anak tersebut sedang mencuci piring, sang ayah diam-diam menyiapkan kejutan berupa kue ulang tahun. Momen itu menjadi semakin mengharukan karena anaknya benar-benar tidak menyangka akan diberi kejutan.

Meskipun lilin yang digunakan bukan lilin khusus untuk kue ulang tahun, hal itu tidak mengurangi kehangatan momen tersebut. Ekspresi sang anak yang awalnya kaget berubah menjadi penuh kebahagiaan. Senyuman manis terukir di wajah mereka berdua, menciptakan momen penuh kasih antara ayah dan anak.

Dalam caption video, sang anak pun menuliskan ungkapan permintaan maaf kepada ayahnya.

“Ayah, maaf Aziz ya ayah, kadang Aziz lalai dalam ngerjain rumah, maklum ayah Aziz sendiri ngerjain semua. Aziz sayang Ayah.”

Video tersebut langsung ramai dikomentari warganet. Banyak yang merasa terharu dan iri dengan kasih sayang sang ayah.

“Lilinnya gede bgt pak, tp gede juga aku irinya,” tulis akun TikTok @vka**

“Sederhana tapi aku gk bisa,” komentar akun @L**