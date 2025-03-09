Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Aksi Heroik Emak-Emak Bubarkan Pelaku Tawuran, Nyali Pemuda Bawa Celurit Langsung Ciut dan Pilih Mundur

Naila Nazira , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |14:34 WIB
Viral Aksi Heroik Emak-Emak Bubarkan Pelaku Tawuran, Nyali Pemuda Bawa Celurit Langsung Ciut dan Pilih Mundur
Viral Aksi Heroik Emak-Emak Bubarkan Pelaku Tawuran. (Foto: Ist/IG)
A
A
A

Aksi the power of emak-emak memang seringkali mengejutkan warganet. Seperti kejadian baru-baru ini yang menunjukkan aksi berani emak-emak membubarkan sekelompok pelaku tawuran di Jalan Kampung Bahari II A.5 Kelurahan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aksi mereka itupun viral di media sosial. 

Mengkutip dari akun Instagram @lambe_turah, Jumat (7/3/2025), terlihat sekelompok pelaku tawuran membawa senjata tajam mendadak mundur saat didatangi oleh emak-emak yang dijuluki ‘ras terkuat di bumi’ ini.

Para emak-emak itu pun merekam aksi perusakan yang dilakukan oleh sekelompok pelaku tawuran. Mereka menghancurkan kaca cembung dengan menggunakan senjata tajam. 

“Ini anak Texas sama anak Samudra pak, udah ngancurin ini nih. Ini orangnya ni,” ujar emak-emak dalam video tersebut. 

Tak hanya, para emak-emak itu juga sempat beradu mulut saat hendak mengusir para pelaku tawuran. 

“Kalau saya gak maju, mereka gak akan mundur. Lo kira gue takut sama lo,” lanjutnya saat menantang para pelaku tawuran. 

Viral Aksi Heroik Emak-Emak Bubarkan Pelaku Tawuran

Pada unggahan tersebut emak-emak itu juga melakukan protes kepada para petugas karena dianggap membiarkan laporan dari masyarakat soal adanya tawuran di lokasi tempat tinggal mereka. 

“Lihat nih pak, gimana suruh laporan-laporan, katanya nanti dijaga, tapi buktinya diserang kayak gini. Kalo kita gak maju anak-anak an** itu gak akan pergi,” ujar emak-emak.

Aksi emak-emak yang mengusir sekelompok pelaku tawuran itupun mendapatkan acungan jempol dari para warganet yang ikut geram dengan para pelaku tawuran.

 

Telusuri berita women lainnya
