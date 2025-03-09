Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pemuda Kalimantan Bangunkan Sahur Pakai Musik DJ Bak di Klub Malam, Fakta Kejadiannya Terungkap

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |13:24 WIB
Viral Pemuda Kalimantan Bangunkan Sahur Pakai Musik DJ Bak di Klub Malam, Fakta Kejadiannya Terungkap
Viral pemuda joget dengan musik DJ saat bangunkan sahur. (Foto: IG Lambe Turah)
A
A
A

Viral di media sosial sebuah video menunjukkan sekelompok anak muda sedang membangunkan sahur dengan cara berjoget yang diiringi dengan musik DJ seperti suasana klub malam. Berikut fakta-fakta kejadian ini.

Kegiatan dalam video melenceng dari tradisi membangunkan sahur yang sudah turun-temurun dilakukan. Biasanya, saat menjelang waktu sahur, sekelompok pemuda berkeliling kampung atau menggunakan pengeras suara di masjid untuk membangunkan warga sekitar.

Mereka tidak hanya sekadar mengingatkan waktu sahur, tetapi juga memberikan semangat dengan lagu-lagu religi bernuansa Islami atau dengan cara kreatif lainnya. Contohnya, pemuda di Jambi yang membangunkan sahur dengan alunan musik orkestra atau pemuda di Pekalongan yang menggunakan konsep drum band yang menarik perhatian.

Di Kalimantan Selatan, tradisi membangunkan sahur disebut bagarakan. Namun sayangnya, aksi sejumlah pemuda ini melenceng dari aktivitas positif bagarakan.

Mereka malah asyik berjoget untuk membangunkan sahur menggunakan lagu DJ dan diiringi lampu kerlap-kerlip seperti suasana di tempat hiburan malam. Terlihat juga beberapa anak mengangkat tangan tingi-tinggi seakan menikmati alunan lagu tersebut.

Penelusuran Fakta

Kejadian tersebut terjadi di Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), diketahui bahwa mereka juga memblokir jembatan dan mengabaikan kendaraan lain yang melintas. Sehingga banyak warga yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka.

Menanggapi laporan dari video viral tersebut, Polres Hulu Sungai Utara langsung melakukan penelusuran dan setelah diverifikasi ternyata kejadian tersebut sudah terjadi sekitar dua tahun lalu dan kembali diunggah ke media sosial saat Ramadhan tahun ini.

Kapolres HSU, AKBP Meilki Bharata, S.H., S.I.K., melalui Kasi Humas Polres HSU, AKP Sulkani, S.H., mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar, terutama yang belum terverifikasi kebenaranya

“Video yang beredar bukan kejadian baru, melainkan rekaman lama yang kembali diunggah pada momentum Ramadhan tahun ini,” jelas AKP Sulkani.

 

