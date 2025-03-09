Trio Macan Ungkap Rahasia Tetap Fit saat Ramadhan hingga Rencana Mudik Lebaran

Grup vokal Trio Macan yang beranggotakan Anita Feronika, Elok Fatimatuz Zahro, dan Donna Dwi Febiola sedang sibuk mempromosikan single “Eling Elingo”, di tengah jadwab bulan puasa Ramdhan.

Lantas, bagaimana ketiganya menjaga stamina tetap fit di tengah kesibukan saat puasa? Mereka juga membasa soal rencana mudik saat Lebaran nanti. Yuk simak jawabannya dalam wawancara ekslusif dengan Okezone, beberapa waktu lalu.

Anita mengungkapkan bahwa mereka selalu mengonsumsi vitamin saat sahur agar tetap fit. Terlebih lagi, mereka kadang dihadapkan dengan jadwal dadakan yang menguras energi.

“Biasanya kita tuh kalau sahur selalu minum vitamin karena penting banget buat kita. Apalagi kalau jadwal lagi padat atau dadakan, vitamin itu bantu banget. Selain itu, kita juga banyak minum air putih saat sahur dan mengatur pola buka puasa. Jangan terlalu banyak makan gorengan dan minum es secukupnya aja,” ujar Anita.

Anggota Trio Macan juga membatasi makan gorengan saat Ramadhan. Mengkonsumsi makanan rendah lemak bisa membantu menjaga berat badan mereka.

“Boleh, cuma jangan berlebihan, tahu batas,” katanya.

Rencana Mudik Lebaran

Seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, Trio Macan juga memiliki tradisi mudik saat Lebaran tiba. Elok dan Donna berencana pulang ke kampung halaman mereka di Banyuwangi. Sedangkan Anita berencana pulang kampung ke Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo untuk merayakan Lebaran bersama keluarga.

Dalam keluarga mereka, tradisi membuat ketupat dan opor menjadi hal yang selalu dilakukan. “Biasanya bikin ketupat opor seminggu setelah Lebaran, tapi ada juga yang bikin di hari Lebaran,” ujar Donna.

Selain itu, Egar menambahkan bahwa mereka juga selalu menyempatkan diri untuk silaturahmi ke tetangga dan saudara.