HOME WOMEN LIFE

5 Potret Hyoyeon SNSD Liburan di Bali, Pakai Kain Pantai Khas hingga Ajak Driver Ojol Joget TikTok

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |09:30 WIB
5 Potret Hyoyeon SNSD Liburan di Bali, Pakai Kain Pantai Khas hingga Ajak Driver Ojol Joget TikTok
Hyoyeon SNSD. (Foto: IG)
A
A
A

Hyoyeon SNSD belakangan sukses mencuri perhatian netizen Indonesia. Hal ini lantaran personel grup KPop SNSD itu mendadak mengajak beberapa pengemudi ojol alias ojek online untuk joget TikTok bareng. 

Momen tersebut berlangsung saat Hyoyeon SNSD sedang berlibur di Bali. Dia bahkan tampak mengabadikan momen tersebut dalam sebuah video, dan turut diunggah di akun TikTok miliknya. 

Tak hanya itu, Hyoyeon juga membagikan beberapa potret keseruannya selama di Bali. Berikut beberapa di antaranya, melansir dari akun Instagramnya, @hyoyeon_x_x, Sabtu (8/3/2025).

1. Joget TikTok bareng driver ojol

Dalam salah satu konten video yang kini telah viral tersebut,Hyoyeon SNSD diketahui mengajak driver ojol joget TikTok di pinggir jalan kawasan Canggu. Bintang KPop itu tampak niat menghampiri beberap driver ojol untuk memegang ponselnya, dan berjoget di depannya. 

Hyoyeon SNSD

Warga lokal dan dua driver ojek online yang dihampiri Hyoyeon lantas sampai terkesima melihat aksinya berjoget. Hyoyeon sendiri tampak mengenakan outfit pantai berupa mini dress berwarna krem dengan aksen rumbai-rumbai, bikini hitam, dan sendal jepit. 

2. Pakai kain pantai Bali

Pelantun ‘Dessert’ tersebut juga tampak membagikan keseruannya saat mengunjungi salah satu pantai di Bali. Di momen tersebut, ia tentu saja mengenakan bikini nan seksi yang tampak ia padukan dengan kain pantai khas Pulau Dewata tersebut. 

Hyoyeon SNSD

3. Berjemur di kolam renang

Dalam potret ini, Hyoyeon juga tampak begitu menikmati hangatnya matahari di Bali, dengan berjemur mengenakan bikini serba hitam saat bermain di kolam renang. 

Hyoyeon SNSD

4. Main air di pantai

Tak hanya berfoto di pinggir pantai, Hyoyeon juga terlihat bermain air di salah satu pantai yang ada di Bali. Ekspresinya tampak begitu senang melihat keindahan pantai yang ada di sana. 

Hyoyeon SNSD

 

Halaman:
1 2
      
