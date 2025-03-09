Komedian Nunung kini sudah tak lagi menetap di Jakarta melainkan di Solo. Meski demikian, dia masih harus bolak-balik ke Jakarta karena untuk memeriksakan kesehatannya terkait penyakit kanker payudara yang dideritanya.
Nunung mengaku kerap mengalami stres karena harus bolak-balik ke Jakarta dengan kondisi menjalani pengobatan sambil bekerja.
"Stres, pasti stres gitu. Jadi sambil kerja ya cari uang buat berobat. Karena masih harus ke Jakarta berobatnya," kata Nunung dalam program Brownis, dikutip Minggu (9/3/2025).
Terlebih Nunung masih memiliki tanggung jawab menghidupi anak-anak dan juga cucunya. Sehingga dia harus selalu giat bekerja meski masih menjalani pengobatan.
"Ya kan aku masih punya tanggung jawab. Masih punya anak. Kebetulan anak-anak yang lainnya kuliahnya sudah selesai semua. Masih ada satu yang kelas 3 SMP dan cucu-cucu. Yang tahunya masih umi, umi," lanjutnya.
Stres yang dialami oleh Nunung ini akhirnya memicu sakit asam lambung kronisnya kembali kambuh. Dia mengungkap bahwa asam lambung yang dideritanya sudah cukup parah hingga ada luka di bagian lambungnya.
"Apalagi kan asam lambungku kan udah dibilang yang asam lambung yang kronis ya. Yang udah kronis banget lah. Sampai kemarin sempat di endoskopi itu beberapa kali memang udah luka, udah luka menganga gitu. Jadi sampai meludah aja udah darah gitu lho. Itu yang dari asam lambung gitu," pungkasnya.
(Qur'anul Hidayat)