Fajar dan Zahra Cinlok di MasterChef Indonesia Season 12, Chef Juna Sampai Ngakak dan Bikin Chef Renatta Pusing

Momen langka terjadi di salah satu challenge yang berlangsung di ajang MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang pada Minggu (9/3/2025). Pasalnya, dua dari 17 peserta yang tersisa ternyata cinlok alias terlibat cinta lokasi.

Mereka adalah Fajar dan Zahra. Peserta asal Bali dan Kendal ini sukses menjadi sorotan ketika peserta lain dan para juri akhirnya mengetahui hubungan spesial yang baru mereka jalin selama sama-sama melewati proses ajang MasterChef Indonesia Season 12.

Hal tersebut bermula ketika Fajar menjadi salah satu peserta yang memenangkan salah satu challenge memasak. Ia lantas diberikan kesempatan spesial untuk bisa menyelamatkan tim yang terdiri dari beberapa peserta untuk naik ke atas agar tidak melakukan challenge selanjutnya.

Saat ditanya chef Juna untuk memilih tim siapa yang akan diselamatkannya, Fajar langsung to the point menunjuk Vinz. Peserta berkepala pelontos itu sontak langsung curiga dengan keputusan Fajar yang memilih menyelamatkan timnya.

Pasalnya, Vinz menduga bahwa Fajar sengaja memilih menyelamatkan timnya karena ada Zahra di sana. Begitu juga Hovit. Kerabat dekat Fajar yang sama-sama berasal dari Bali ini sempat kecewa karena Fajar justru tak memilih untuk menyelamatkannya.

"Siapakah yang akan diselamatkan? Tim yang mana?," tanya Chef Juna kepada Fajar.

"Dipikir dulu Fajar," timpal Chef Rudy.

"Tim Vinz," jawab Fajar mantap.

Mendengar keputusan Fajar, lantas membuat Chef Juna penasaran. Ia lantas kembali bertanya alasan Fajar yang justru memilih menyelamatkan tim Vinz.

"Kenapa? Kan katanya Vinz jago bisa," tanya Chef Juna.

"Biar aman aja," jawab Fajar.

Jawaban Fajar justru semakin membuat Chef Juna penasaran dan bertanya-tanya. Ia kemudian kembali bertanya kepada Fajar dengan ketus. Mau tak mau, peserta lulusan Diploma Food Production di Mediterranean Bali tersebut akhirnya jujur terkait alasannya.

Usut punya usut, hal tersebut lantaran ia ingin menyelamatkan Zahra yang tak lain kini telah menjadi pacarnya.

"Ya saya tahu, orang saya kok yang buat aturan, diamankan ya biar aman," celetuk Chef Juna.

"Karena ada Zahra chef. Pacar," jawab Fajar malu-malu.

Pengakuan Fajar tersebut membuat satu studio heboh. Chef Juna bahkan sampai dibuat 'ngakak' sambil terheran-heran dan berkata "Hah apa? Bahahahaha, loh itu bener?", disusul dengan ekspresi bingung Chef Renatta dan Chef Rudy.

Begitu juga Vinz. Ia turut bersiul meledek Zahra disampingnya yang tampak menahan malu karena Fajar akhirnya mengumumkan hubungan percintaan mereka.

Kak fajar, harus banget di announce dan ditonton satu Indonesia?," ujar Zahra sambil menahan malu.

Chef Renatta tak kalah dibuat penasaran, dan ikut bertanya terkait hubungan Fajar dan Zahra. Awalnya ia mengira keduanya sudah berpacaran jauh sebelum sama-sama ikut audisi MasterChef Indonesia seperti Vinz dan Tiara.

"Tunggu. Dari sebelumnya atau emang ketemu di galeri?," tanya Chef Renatta.

"Ketemu di sini," jawab Fajar.

Mengetahui fakta bahwa Fajar dan Zahra memang cinlok di galeri MasterChef Indonesia membuat Chef Renatta dan Chef Rudy tak percaya.

"Cepet banget!" kata Chef Renatta.

"Udah pacaran? Zahra kamu udah ditembak?," tanya Chef Rudy lagi.

"Iya udah chef," jawab Zahra.

Chef Juna lantas kembali bertanya dengan Fajar terkait kesungguhannya dalam memilih tim yang akan diselamatkannya. Mengingat, di sana ada Hovit hingga Sanggar yang nantinya dinilai akan menjadi lawan terberat Fajar di tantangan terakhir.