Chef Willgoz Bikin Kejutan di MasterChef Indonesia Season 12, Peserta Langsung Antusias

MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang pada Minggu, (9/3/2025) tinggal menyisakan 17 peserta usai melewati drama eliminasi 4 peserta sekaligus di hari sebelumnya. Mereka harus kembali melakukan sejumlah tantangan untuk tetap bisa bertahan di galeri.

Namun, di momen tersebut, ke-17 peserta kehadiran tamu spesial yang bak menjadi 'angin segar' di tengah rasa stres dan keletihan mereka karena harus melewati sejumlah challenge memasak.

Awalnya, Chef Renatta belum langsung 'blak-blakan' siapa tamu spesial yang dimaksud. Hanya saja, dia menyebut bahwa tamu spesial tersebut adalah salah satu juara ajang MasterChef Indonesia yang kini juga sibuk dengan bisnis kulinernya.

"Well seseorang yang akan mendemokan masak hari ini tentunya sudah tidak asing lagi untuk kalian. Dia seorang pengusaha, yang pastinya juga berbakat di bidang memasak, salah satu pemenang dari MasterChef Indonesia," tutur Chef Renatta.

Beberapa peserta pun mulai menduga-duga. Mulai dari Zahra hingga Vini, sempat menduga bahwa tamu spesial tersebut adalah Jerry atau Jesselyn MCI.

"Kalau dari ciri-ciri yang disebutin juri kayanya Chef Jerry deh yang bakalan demo di sini," kata Zahra.

"Tebakanku ku pikir Jesselyn karena kan lagi rame banget, terus juga baru buka restoran, menurutku keren banget," timpal Vini.

Namun, ternyata Zahra dan Vini salah memberikan tebakan mereka. Sosok tamu spesial yang dimaksud ternyata adalah Willgoz alias Chef William Gozali, yang tak lain merupakan juara satu MasterChef Indonesia Season 3.

"Yang akan mendemokan masakannya hari ini adalah.. silahkan masuk," kata Chef Renatta, disusul kehadiran Willgoz dari balik backstage.

Di momen tersebut, Willgoz sukses mengejutkan ke-17 peserta karena kehadirannya usai dipanggil oleh Chef Renatta. Mulai dari Sanggar hingga Jane tampak antusias ketika Willgoz hadir di hadapan mereka.

"Wah Willgoz. Dia itu seru banget loh, kalau masak lepas, seperti nggak ada cicilan," celetuk Sanggar.

"Biasanya cuma liat di YouTube, kali ini benar-benar di depan mata, cakep banget!' timpal Jane sambil tersenyum salah tingkah.

Willgoz lantas mulai menyapa ke-17 peserta dan mulai membeberkan kesibukan hingga perasaan tegangnya ketika kembali lagi ke galeri MasterChef Indonesia meskipun bukan lagi menjadi peserta.

"Kesibukannya apa sekarang?" tanya Chef Juna.

"Sama seperti biasa, ngonten-ngonten aja, sama lagi sibuk bisnis juga sih masih dalam dunia kuliner," jawab Willgoz.

"Terus gimana balik lagi ke galeri MasterChef? " tanya Chef Renatta.

"Deg-degan lagi. Gatau, kenapa ya?," timpal Willgoz lagi disusul gelak tawa para peserta.