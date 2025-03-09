45 Rekomendasi Kuliner Jalur Pantura yang Wajib Dicoba saat Mudik Lebaran

Bagi para perantau yang akan melintasi Jalur Pantura saat mudik tiba, kini ada 45 rekomendasi kuliner Jalur Pantura yang wajib dicoba. Dari makanan khas pesisir hingga hidangan legendaris yang sudah melegenda, deretan kuliner ini siap memanjakan lidah kamu.

Selain memanjakan lidah, kuliner di Jalur Pantura juga menyimpan banyak sejarah. Mulai dari Empal Gentong, Nasi Jamblang khas Cirebon yang gurih, serta Soto Tauco Khas Tegal yang menyegarkan.

Berikut ini 45 rekomendasi kuliner di Jalur Pantura yang wajib kamu coba jika mudik atau pulang kampung, dikutip dari berbagai sumber, Minggu (9/3/2025).

1. Tepo Tahu Mbah Nem: Kluncing, Ketanggi Kec.Ngawi, Jawa Timur.

2. Nasi Pecel Lethok Mbah Jan: Jalan Trunojoyo No.6, Tanjungrejo, Central Karang, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur

3. Sate Gule Pak Lancur: Jl. Ahmad Yani No.184-364, Balong Timur, Beran, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

4. Nasi Becek & Sate Kambing: Jl. DR. Soetomo Jl. Mayjend DI Panjaitan I No.14, Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

5. Mie Jawa Pak Tomie: Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 7, Kauman, Nganjuk, Jawa Timur.

6. Mie Pangsit Ceker Lobada: Jalan Yos Sudarso Nomor 57, Nganjuk, Jawa Timur.

7. Sambel Wader Bu Tin Trowulan: Jalan Pendopo Agung, Ngelinguk, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

8. Pondok Sate Asmawi: Jalan Ahmad Yani, Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten.

9. Nasi Gonjleng: Jalan RA. Kartini, Jombang Wetan, Cilegon, Banten.

10. Rumah Makan Bu Entin: Jalan Raya Serang, Pandeglang, Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten.

11. Sate Bandeng RM Sampurna: Jalan Ahmad Yani, Cipare, Serang, Banten.

12. Nasi Sumsum Mang Puri: Jalan Kapten Swardo, Kotabaru, Serang, Banten.

13. Rabeg H. Naswi Magersari: Jalan Mayor Safei, Kotabaru, Serang, Banten.

14. Pepes Jambal Walahar: Jalan Raya Kosambi, Duren, Kecamatan Klari, Kawarang, Jawa Barat.

15. Sate Blengong Kasturi Rajak: Jalan K.H. Hasyim Ashari, Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Brebes, Jawa Tengah.

16. Sate Kambing Muda Pak Jahid: Jalan H. Muchlas 220, Ketanggungan, Dukuhturi Dua, Dukuhturi, Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

17. Kupat Glabed Sate Blengong Ibu Inah: Kauman, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

18. Sate Kambing Batibul Bang Awi: Jalan Raya II Adiwerna, Kwaden, Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

19. Sauto Tauco Tegal Sedap Malam: Jalan Raya Talang Nomor 320, Wirantakan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

20. Nais Grombyang H. Warso: Jalan L.R.E. Martadinata, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.