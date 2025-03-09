Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Mahalini Pakai Outfit Serba Putih di Momen Akikah sang Anak, Tampilannya Stunning

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |09:24 WIB
5 Potret Cantik Mahalini Pakai <i>Outfit</i> Serba Putih di Momen Akikah sang Anak, Tampilannya <i>Stunning</i>
Mahalini, Rizky Febian dan Baby Selina. (Foto: IG Mahalini)
Penampilan Mahalini saat menggelar akikah anaknya dengan Rizky Febian, Selina, belakangan sukses mencuri perhatian. Pasalnya, Mahalini tampil cantik dalam balutan one set panjang berwarna putih yang simpel dan sukses memancarkan aura cantik alaminya. 

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun Instagramnya, @mahaliniraharja, Minggu (9/3/2025).

1. Cantik dengan blouse dan rok panjang putih

Di momen akikah sang putri, Mahalini tampil cantik dalam balutan one set panjang berwarna putih polos tanpa motif.

Mahalini

Meski begitu, outfit yang dikenakannya itu tampak memiliki detail nan elegan. Salah satunya atasan blouse kerah tinggi, dan memiliki cutting ramping di bagian pinggang sehingga membentuk badan dan bagian ujung yang asimetris.

2. Kian anggun dengan rok tile panjang

Penampilan Mahalini di momen akikah sang anak juga kian anggun dengan perpaduan rok tile panjang berwarna putih panjang dengan detail bergelombang. Rok tersebut juga sukses memberikan sentuhan manis di penampilan pelantun ‘Sial’ itu. 

Mahalini

3. Kompak pakai outfit putih

Rupanya, tak hanya Mahalini. Di momen akikahan tersebut, sang anak dan suaminya, Rizky Febian, juga turut mengenakan outfit serba putih.

Selina yang tampak digendong Mahalini terlihat mengenakan gaun berwarna putih dengan detail renda dan penutup kepala berwarna senada. 

Mahalini

4. Makeup bold nan memukau

Di momen tersebut, penampilan Mahalini kian cantik dengan pulasan makeup bernuansa bold yang memancarkan ketegasan riasan di bagian mata, yang dipadukan dengan gaya lipstick ombre nan hangat. 

Mahalini terlihat cantik saat menggendong Selina di dekapannya. Penampilan cantiknya lantas sukses membuat banyak netizen menyebut bahwa ia lebih cocok sebagai kakak dari anaknya itu.

Mahalini

“Kakaknya selina cantik banget,” ujar @naj***

“Selina sama kakak-kakakya yah,” timpal @yie***

“Selina sama kakaknya ini sih,@ kata @dir***

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
