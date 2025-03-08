Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |23:37 WIB
Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi
Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ dan Liberty Society bersinergi untuk menggaungkan women empowerment lewat acara Gala of Hope yang menjadi wadah untuk lelang amal, gathering bersama berbagai stakeholders, serta inspiring keynote dari para perempuan hebat di berbagai bidang. 

Selain itu, Vision+ juga berpartisipasi untuk memberikan edukasi yang berkaitan dengan media dan konten kepada 100 perempuan yang menjadi program dari Liberty Society.

Tamara Gondo selaku CEO Liberty Society berharap kolaborasi ini bisa terus menjadikan perempuan berdaya dengan meningkatkan skill dan pengetahuannya.

"Malam ini kami ingin menggalang dana untuk 100 perempuan berdaya. Semoga orang-orang yang datang tergerak hatinya, bukan hanya untuk menggalang dana melainkan harapannya para perempuan bisa diserap oleh industri," ujar Tamara di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi
Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi

Tantrie Soetjipto (Commissioner of Panin Dubai Syariah) yang menjadi salah satu keynote speaker dalam acara Gala of Hope pun mengapresiasi gerakan yang memberdayakan perempuan dimana salah satu concernnya adalah di bidang ekonomi.

"Kami selalu mensupport kegiatan yang memberdayakan perempuan, terutama dalam hal ekonomi dimana perempuan harus berdaya secara ekonomi," ujae Tantrie.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/12/612/2577905/raih-indonesia-s-beautiful-women-2022-clarissa-tanoesoedibjo-merasa-terhormat-NcZ3DFYRDI.JPG
Raih Indonesia's Beautiful Women 2022, Clarissa Tanoesoedibjo Merasa Terhormat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/27/196/1983410/momen-hangat-perayaan-ulang-tahun-clarissa-tanoesoedibjo-0IWKc2ogNU.jpg
Momen Hangat Perayaan Ulang Tahun Clarissa Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/25/298/1982573/deretan-menu-mewah-birthday-lunch-clarissa-tanoesoedibjo-lzI615cKxv.jpg
Deretan Menu Birthday Lunch Clarissa Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488//rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189439//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_di_vision-AxQ5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/46/3189425//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_liga_spanyol_2025_2026_di_pekan_ke_16-hz4T_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Pekan 16 Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona vs Osasuna, Real Madrid Dijamu Alaves
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement