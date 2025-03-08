Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi

JAKARTA - Vision+ dan Liberty Society bersinergi untuk menggaungkan women empowerment lewat acara Gala of Hope yang menjadi wadah untuk lelang amal, gathering bersama berbagai stakeholders, serta inspiring keynote dari para perempuan hebat di berbagai bidang.

Selain itu, Vision+ juga berpartisipasi untuk memberikan edukasi yang berkaitan dengan media dan konten kepada 100 perempuan yang menjadi program dari Liberty Society.

Tamara Gondo selaku CEO Liberty Society berharap kolaborasi ini bisa terus menjadikan perempuan berdaya dengan meningkatkan skill dan pengetahuannya.

"Malam ini kami ingin menggalang dana untuk 100 perempuan berdaya. Semoga orang-orang yang datang tergerak hatinya, bukan hanya untuk menggalang dana melainkan harapannya para perempuan bisa diserap oleh industri," ujar Tamara di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Tantrie Soetjipto (Commissioner of Panin Dubai Syariah) yang menjadi salah satu keynote speaker dalam acara Gala of Hope pun mengapresiasi gerakan yang memberdayakan perempuan dimana salah satu concernnya adalah di bidang ekonomi.

"Kami selalu mensupport kegiatan yang memberdayakan perempuan, terutama dalam hal ekonomi dimana perempuan harus berdaya secara ekonomi," ujae Tantrie.