Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret dan Isi Curhatan Paula Verhoeven untuk Kedua Anaknya, Cemas dengan Perubahan Sikap Kiano dan Kenzo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |07:28 WIB
5 Potret dan Isi Curhatan Paula Verhoeven untuk Kedua Anaknya, Cemas dengan Perubahan Sikap Kiano dan Kenzo
Paula Verhoeven dan anak-anaknya. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Paula Verhoeven belakangan kembali menjadi sorotan karena membagikan curhatan terkait kedua anaknya di media sosial Instagramnya. Dalam postingan tersebut, Paula membagikan momen haru ketika dirinya bertemu dengan kedua anaknya, Kiano dan Kenzo. 

Paula juga turut mencurahkan seluruh isi hatinya terkait kesedihan dan kerinduannya terhadap kedua anaknya itu lewat caption yang begitu panjang. 

Berikut beberapa potret dan isi curhatan Paula, melansir dari akun Instagramnya, @paula_verhoeven, Minggu (9/3/2025).

1. Ungkapkan kerinduan dengan anak

Paula membuka isi curhatannya itu dengan luapan kerinduan yang telah dia pendam selama 6 bulan belakangan ini. Dia mengaku sedih dan bingung, karena proses perceraiannya dengan Baim Wong membuatnya jadi begitu sulit bertemu dengan kedua anak laki-lakinya itu.

“Mama sedih dan bingung...dg respon kalian ke mama skg. Rasanya hati mama tersayat2, udah berapa banyak tangis kangen yg mama lewatin 6 bulan terakhir ini, mama udah ga tau Ig,” ujar Paula.

Paula Verhoeven

“Campur aduknya perasaan mama yg ga bisa tidur dan ingin peluk kalian Ebulan lamanya,” lanjutnya.

2. Bagikan momen kebersamaan dengan anak

Paula lantas hanya bisa mengenang kebersamaannya dengan kedua anaknya itu. Mulai pada saat kerja, tidur bersama, hingga momen dirinya mengantar jemput sekolah Kiano dan Kenzo. 

“Sebelum tgl 13 sept'2024 hampir 24jam wkt mama dedikasikan utk merawat kalian. Sampe mama kerja kalian ikut, mama meeting kalian nemenin, hampir tiap hari mama selalu anter dan jemput kalian di sekolah dan les, kangen
direbutin sm kalian,” tuturnya. 

Paula Verhoeven

“Kangen moment tiap malam ber3 sblm tidur kita dikasur crita2, bercanda, dan berdoa, itu semua adalah moment paling berharga yg mama punya selama 5th terakhir sm kalian,” sambungnya.

3. Cemas dengan perubahan sikap anak

Proses perceraiannya dengan Baim Wong yang begitu panjang dan sulitnya memperjuangkan hak atas kedua anaknya itu, hampir membuat Paula menyerah. 

Apalagi, sejak kasus perceraiannya bergulir, Paula mengaku merasa cemas dengan perubahan sikap kedua buah hatinya setiap kali bertemu setelah enam bulan berpisah. Paula menyebut anak-anaknya terlihat asing dan takut saat berada di dekatnya.

Paula Verhoeven

“Dititik ini hati mama terbesit, ingin rasanya menyerah, bukan krn mama tidak memperjuangkan kalian,” ungkap Paula.

“Tapi hati mama itu sedih dan hancur rasanya ngeliat kalian ketakutan setiap deket mama, perasaan asing sm anak2 yg mama kandung dan lahirkan,” lanjutnya.

4. Ikhtiar Paula untuk dekat dengan anak

Namun, Paula lantas tak mau menyerah begitu saja. Ia mengaku akan melalukan segala bentuk ikhtiar demi bisa dekat dengan kedua anaknya itu. 

Super model berusia 37 tahun itu lantas mengungkapkan permohonan maafnya kepada Kiano dan Kenzo karena harus melalui kondisi menyedihkan tersebut di usia mereka yang masih sangat kecil. 

Paula Verhoeven

“Mama ga tau apa yg terjadi di 6 bulan terakhir dg hidup kalian. Mama kasihan ngeliat kalian bingung dg kondisi ini, maafin mama ya nak kita ada dikondisi sekarang,” tuturnya. 

“Segala ikhtiar mama lakukan utk selalu bisa dekat dan bersama kalian nak, namun hasilnya kita serahkan ke Allah. Allah tau mana yg terbaik utk kita,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323//viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/629/3187559//pemakaman_anak-TaXS_large.jpg
Kehilangan Anak Adalah Kasus Terberat pada Psikologi Orangtua, Ini 5 Tahap yang Dialami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186202//baim_wong_dan_paula_verhoeven-ZWcH_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Tampil Bersama di Event Sekolah Anak, Netizen: Adem Lihatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186020//baim_wong-cuvK_large.jpg
Baim Wong Ogah Pusing Lihat Paula Verhoeven Masih Sibuk ke PA Jaksel Usai Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185710//paula_verhoeven-Qzin_large.jpg
Paula Verhoeven Kembali Datangi Pengadilan Agama Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/629/3184831//imbex-N5Mk_large.jpg
Sasar Keluarga Muda, IMBEX 2025 Tambah Pengalaman Orangtua Baru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement