5 Potret dan Isi Curhatan Paula Verhoeven untuk Kedua Anaknya, Cemas dengan Perubahan Sikap Kiano dan Kenzo

Paula Verhoeven belakangan kembali menjadi sorotan karena membagikan curhatan terkait kedua anaknya di media sosial Instagramnya. Dalam postingan tersebut, Paula membagikan momen haru ketika dirinya bertemu dengan kedua anaknya, Kiano dan Kenzo.

Paula juga turut mencurahkan seluruh isi hatinya terkait kesedihan dan kerinduannya terhadap kedua anaknya itu lewat caption yang begitu panjang.

Berikut beberapa potret dan isi curhatan Paula, melansir dari akun Instagramnya, @paula_verhoeven, Minggu (9/3/2025).

1. Ungkapkan kerinduan dengan anak

Paula membuka isi curhatannya itu dengan luapan kerinduan yang telah dia pendam selama 6 bulan belakangan ini. Dia mengaku sedih dan bingung, karena proses perceraiannya dengan Baim Wong membuatnya jadi begitu sulit bertemu dengan kedua anak laki-lakinya itu.

“Mama sedih dan bingung...dg respon kalian ke mama skg. Rasanya hati mama tersayat2, udah berapa banyak tangis kangen yg mama lewatin 6 bulan terakhir ini, mama udah ga tau Ig,” ujar Paula.

“Campur aduknya perasaan mama yg ga bisa tidur dan ingin peluk kalian Ebulan lamanya,” lanjutnya.

2. Bagikan momen kebersamaan dengan anak

Paula lantas hanya bisa mengenang kebersamaannya dengan kedua anaknya itu. Mulai pada saat kerja, tidur bersama, hingga momen dirinya mengantar jemput sekolah Kiano dan Kenzo.

“Sebelum tgl 13 sept'2024 hampir 24jam wkt mama dedikasikan utk merawat kalian. Sampe mama kerja kalian ikut, mama meeting kalian nemenin, hampir tiap hari mama selalu anter dan jemput kalian di sekolah dan les, kangen

direbutin sm kalian,” tuturnya.

“Kangen moment tiap malam ber3 sblm tidur kita dikasur crita2, bercanda, dan berdoa, itu semua adalah moment paling berharga yg mama punya selama 5th terakhir sm kalian,” sambungnya.

3. Cemas dengan perubahan sikap anak

Proses perceraiannya dengan Baim Wong yang begitu panjang dan sulitnya memperjuangkan hak atas kedua anaknya itu, hampir membuat Paula menyerah.

Apalagi, sejak kasus perceraiannya bergulir, Paula mengaku merasa cemas dengan perubahan sikap kedua buah hatinya setiap kali bertemu setelah enam bulan berpisah. Paula menyebut anak-anaknya terlihat asing dan takut saat berada di dekatnya.

“Dititik ini hati mama terbesit, ingin rasanya menyerah, bukan krn mama tidak memperjuangkan kalian,” ungkap Paula.

“Tapi hati mama itu sedih dan hancur rasanya ngeliat kalian ketakutan setiap deket mama, perasaan asing sm anak2 yg mama kandung dan lahirkan,” lanjutnya.

4. Ikhtiar Paula untuk dekat dengan anak

Namun, Paula lantas tak mau menyerah begitu saja. Ia mengaku akan melalukan segala bentuk ikhtiar demi bisa dekat dengan kedua anaknya itu.

Super model berusia 37 tahun itu lantas mengungkapkan permohonan maafnya kepada Kiano dan Kenzo karena harus melalui kondisi menyedihkan tersebut di usia mereka yang masih sangat kecil.

“Mama ga tau apa yg terjadi di 6 bulan terakhir dg hidup kalian. Mama kasihan ngeliat kalian bingung dg kondisi ini, maafin mama ya nak kita ada dikondisi sekarang,” tuturnya.

“Segala ikhtiar mama lakukan utk selalu bisa dekat dan bersama kalian nak, namun hasilnya kita serahkan ke Allah. Allah tau mana yg terbaik utk kita,” sambungnya.