Mengenal Hypnobirthing yang Sedang Viral, Persalinan Minim Rasa Sakit dan Trauma

Dalam dunia kebidanan, metode hypnobirthing semakin dikenal sebagai cara alami yang membantu ibu hamil menjalani proses persalinan dengan tenang dan minim rasa sakit. Meskipun baru-baru ini mendapatkan perhatian luas, teknik ini sebenarnya telah ada sejak lama dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Salah satu konten TikTok di Akun Bidan Puji Batam sempat sangat viral hingga ditonton 23 juta kali, menarik perhatian banyak ibu hamil yang ingin menjalani persalinan minim trauma.

Bidan Ilham Puji Hardiyani, S.Keb, merupakan seorang praktisi hypnobirthing yang berpengalaman sejak 2012, menjelaskan bahwa metode ini mengandalkan teknik pernapasan relaksasi serta autosugesti untuk menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang harmonis selama proses persalinan.

Menurutnya, hypnobirthing bukanlah metode baru dalam dunia kebidanan. Teknik ini dikembangkan setelah berbagai penelitian ilmiah, termasuk oleh Prof. Bruce Lipton, Elena Tonneti, dan Marie Mongan di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, teknik ini telah diterapkan secara turun-temurun, meskipun kini lebih terstruktur dengan pendekatan ilmiah dan program yang lebih optimal.

Menariknya, teknik ini sempat viral di media sosial dengan nama "Metode Persalinan Tiup-Tiup" yang sebenarnya merupakan bagian dari hypnobirthing. Teknik ini melibatkan pernapasan terkontrol yang membantu ibu hamil mengurangi rasa sakit saat persalinan secara alami. Meski banyak yang menganggapnya sebagai metode baru, prinsip dasar dari teknik ini sudah lama dikenal dalam dunia medis dan kebidanan.

Dengan latar belakang bekerja di RSIA di Batam selama tujuh tahun sebelum membuka praktik mandiri pada tahun 2021, Bidan Puji telah membantu banyak ibu melahirkan dengan lebih nyaman dan minim trauma. Bidan Puji sendiri telah mendapatkan pelatihan khusus di Jakarta dari mentor hypnobirthing ternama di Indonesia, seperti Lanny Kuswandi, CHt, CI, dan Fonda Kuswandi, S.Psi.

"Metode hypnobirthing mengajarkan ibu hamil untuk lebih peka terhadap tubuhnya dan mampu berkomunikasi dengan janin. Dengan teknik ini, ibu dapat lebih rileks, mengurangi ketegangan, serta meningkatkan produksi hormon endorfin yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami," jelas Bidan Puji.

Dalam praktiknya, calon ibu diajak untuk menjalani latihan relaksasi melalui pernapasan terkontrol, afirmasi positif, serta pengondisian lingkungan yang nyaman. Hal ini membantu mengurangi ketakutan dan kecemasan yang sering kali menjadi pemicu utama rasa sakit saat persalinan.

Selain manfaat bagi ibu, metode ini juga memberikan dampak positif bagi bayi. Proses persalinan yang lebih tenang membantu menjaga suplai oksigen yang optimal, sehingga janin dapat lahir dalam kondisi lebih sehat dan minim trauma. Setelah persalinan, ibu yang menjalani hypnobirthing juga cenderung memiliki produksi ASI yang lebih lancar dan terhindar dari risiko depresi pascapersalinan.

Bidan Puji yang bernama lengkap Bd. Ilham Puji Hardiyani, S.Keb, lahir di Jakarta pada 1 Maret 1991. Ia memiliki seorang suami dan dua anak sepasang.