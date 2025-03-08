Momen Malrani Pingsan Gegara 4 Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Pulang karena Gagal di Pressure Test

MasterChef Indonesia Season 12 yang telah memasuki episode ke-5 pada Sabtu, (8/3/2025) diwarnai dengan momen menegangkan hingga mengharukan. Salah satunya, ketika 5 dari 21 peserta harus masuk pressure test usai gagal melakukan challenge membuat hidangan dari bahan utama es krim secara tim.

Kelima peserta tersebut yakni Malrani, Wiji, Oky, Oji, dan Aqila harus masuk pressure test dan melakukan challenge membuat hidangan dari bahan utama kesemek. Sayangnya, kelimanya dinilai gagal dalam melakukan challenge tersebut, sehingga beberapa diantara mereka harus menghentikan mimpinya untuk meraih gelar MasterChef Indonesia.

Namun, momen pengumunan nama dari beberapa peserta yang terliminasi diwarnai dengan momen haru dan menegangkan. Bahkan, salah satu diantara mereka, yakni Malrani sampai pingsan ketika mengetahui teman-temannya harus pulang.

Oky menjadi peserta pertama yang dipanggil Chef Juna saat proses eliminasi dimulai. Dia dinilai gagal menghighlight buah kesemek menjadi hidangan dessert berupa pudding. Kegagalan Oky itu lantas membuatnya menjadi peserta pertama yang harus meninggalkan galeri MasterChef Indonesia Season 12.

Mendengar nama Oky terliminasi, Malrani lantas kaget. Mengingat, Oky merupakan salah satu peserta yang cukup dekat dengannya dan menjadi tempat curhatnya selama proses karantina. Mal bahkan sampai menghampiri dan memeluk erat Oky saat melepas apron hitamnya. Peserta asal Kendal itu sampai menangis terisak saat Oky harus pulang.

Tangis Mal makin menjadi-jadi usai nama Oji turut dipanggil dan diumumkan sebagai peserta selanjutnya yang harus menghentikan langkahnya di MasterChef Indonesia Season 12. Oji dinilai gagal menyulap kesemek menjadi hidangan dessert berupa bolu yang dinilai terlalu 'becek' saat disantap para juri.

Drama proses eliminasi ternyata masih berlanjut. Juri kembali membuat para peserta kaget karena Aqila menjadi nama peserta berikutnya yang harus pulang dan menghentikan langkahnya di MasterChef Indonesia Season 12.Mal yang tangisnya sampai terisak lantas membuat fokus Chef Juna, Chef Renatta dan Chef Rudy beralih kepadanya.

"Mal kamu kenapa? Kamu masih mau di sini kan" tanya Chef Juna.

"Sebenarnya saya punya mimpi besar di sini. Saya dikasih kesempatan sampai di sini aja kaya mimpi. Tapi dalam hati di sini saya harus kehilangan mba Oky, yang harus pulang, saya nggak pernah nemuin temen cerita kaya dia," tutur Mal sambil menangis terisak.

"Kamu mau di sini apa nyusul mba Oky?," tanya Chef Renatta.

Jawaban Mal lantas membuat para juri dan peserta lain kaget. Pasalnya, saking sedihnya karena Oky, Oji dan Aqila pulang, Mal sempat ingin menyerah dan ingin menyusul mereka. Hal tersebut lantas sempat membuat Chef Juna kesal.