Azwar Sajikan Bubur Pedas Khas Sumut Pakai 40 Jenis Rempah di MasterChef Indonesia Season 12, Banjir Pujian Juri

Salah satu peserta MasterChef Indonesia Season 12 sukses mendapatkan pujian dari para juri ketika sukses melakukan challange memasak beras. Dia adalah Azwar. Pria yang berprofesi sebagai seorang supervisor restoran ini dinilai Chef Juna, Chef Renatta dan Chef Rudy, sukses menyajikan hidangan spesial dari bahan utama beras yang ia namakan Bubur Pedas Melayu Deli dengan Ayam Bakar.

Sebagai informasi, Bubur Pedas Kesultanan Melayu Deli merupakan salah satu makanan khas Medan, Sumatera Utara. Bubur satu ini kerap menjadi menu andalan masyarakat Sumut sebagai hidangan untuk berbuka puasa. Menariknya, Azwar mengolahnya dengan kaya akan rempah. Tak hanya menggunakan beberapa rempah saja, namun memakai total 40 jenis rempah!

"Jadi ada 40 rempah di dalamnya, ada labu, ada singkong-singkongan, ada bawang merah, bawang putih dan segala macam rempah, wortel, lobak, semua chef. Ada ayam juga di dalamnya," tutor Azwar saat ditanya Chef Juna terkait hidangannya.

"Ini 40 rempah?" tanya Chef Juna penasaran.

"Apa aja itu rempahnya?" timpal Chef Renatta yang tak kalah penasaran.

"Bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kemangi, kayu manis, daun kari, daun kunyit, daun ubi, rempah cengkeh, kapulaga, sereh, daun jeruk, lengkuas, jinten, dan masih banyak lagi chef," tutur Azwar.

Chef Juna, Chef Renatta dan Chef Rudy lantas asyik menikmati hidangan bubur khas tersebut ketika Azwar menjelaskan satu persatu daftar 40 rempah yang ia gunakan dalam hidangannya itu.

Ketiga juri tersebut tampak begitu menikmati hidangan sajian Azwar. Terbukti dari masing-masing komentar yang mereka lontarkan usai menyicipi Bubur Pedas buatan peserta berusia 32 tahun itu. Menurut Chef Juna, rempah yang banyak digunakan Azwar saling berkesinambungan satu sama lain sehingga menghasilkan cita rasa yang seimbang.

"So this is a good dish. Dalam memasak suatu hidangan dimana rempah dan juga rempah kering dan rempah segarnya segitu banyak, kunci utamanya adalah kesinambungan. Di sini saya senang kamu semuanya termasak dengan baik. Hanya saya tidak suka mangkoknya, sangat tidak cocok," tutur Chef Juna.

Begitu juga dengan Chef Rudy yang terkenal sebagai sosok chef yang ahli dalam masakan Nusantara dan berbagai jenis rempah di Indonesia. Menurutnya, Azwar sukses menghighlight ke-40 rempah tersebut dalam satu hidangan. Hanya saja, ia sedikit memberikan saran kepada Azwar agar tetap memunculkan tektur dari bubur buatannya itu.

"Semuanya sudah enak, herbs-nya semuanya bagus, tidak ada yang saling mendahului, semua sama keluarnya dengan baik. Itu terasa ya. Tapi apakah kamu buatnya seperti ini? tekstur dari berasnya habis sama sekali seperti ini. Harusnya ada sedikit-sedikit ya.Saya tidak menemukan si beras-beras itu ya. Originalitas dari resep buburnya itu harusnya keluar walaupun dia dalam keadaan hancur sekalipun. Itu aja, dan rasanya bagus," tutur Chef Rudy.

Chef Renatta juga menyukai hidangan yang dibuat Azwar kali ini. Menurutnya, Azwar sukses menjawab tantangan mengolah beras menjadi sajian Bubur Pedas yang memiliki cita rasa yang kaya akan rempah. Namun, sama seperti Chef Juna, Chef Renatta memberi masukan kepada Azwar untuk lebih cermat dalam hal 'plating' makanan.