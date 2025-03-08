Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Togap Panik Sajiannya Tidak Matang, Chef Juna: Gagal Total

Nabila Annafi , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |12:36 WIB
Togap Panik Sajiannya Tidak Matang, Chef Juna: Gagal Total
Togap Panik Sajiannya Tidak Matang, Chef Juna: Gagal Total, (Foto: Youtube Masterchef Indonesia)
Togap merupakan salah satu peserta yang masih berjuang menjadi peserta di MasterChef Indonesia Season 12 yang telah memasuki galeri tiga. Pada babak ini, tantangan dilakukan secara perorangan dengan tema hidangan yang sudah ditentukan. 

Dalam dunia kuliner, salah satu hal yang paling penting adalah memastikan setiap sajian yang disajikan memiliki rasa yang sempurna juga disajikan dengan tampilan yang menarik. Dalam sebuah kompetisi masak sudah wajar jika mendapatkan komentar tajam dari para Chef, karena sajiannya tidak matang dengan sempurna. 

Pada babak kali ini, Togap menyajikan menu ikan kerapu yang diberi nama ‘Pan Seared Grouper Creamy Garlic with Baby Potato.’ Saat ikan dipotong oleh Chef Renata, Chef Juna tidak kaget saat melihat ikannya tidak matang.

Togap Panik Sajiannya Tidak Matang, Chef Juna: Gagal Total
Togap Panik Sajiannya Tidak Matang, Chef Juna: Gagal Total

“Ini tidak matang,” kata Chef Juna. Di antara ketiga Chef, Chef Juna terkenal dengan ketegasan dan kecermatannya dalam menilai kualitas masakan.

Kekurangan ini sudah Togap khawatirkan saat memasak. “Chef Renata ngobrak ngabrik ikan aku, ternyata kekhawatiran aku waktu pan aku kepanasan itu terjadi, matang di luar tetapi di dalamnya tidak matang,” kata Togap.

Menurut Chef Juna, sajiannya gagal total karena tidak matang dengan baik. “Togap, ikan kamu melengkung seperti itu udah pasti kamu tidak ditekan saat kamu masak ikan itu. The sauce is okey, tetapi ikannya gagal total karena ini masih kurang matang,” kata Chef Juna dengan ekspresi serius.

Kejadian ini tentu membuat Togap terlihat panik ketika mengetahui bahwa hidangan yang ia sajikan tidak sesuai harapan. Meskipun begitu, kejadian ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia kuliner, ketelitian dan ketepatan waktu memasak sangat penting. 

 

