HOME WOMEN FOOD

Chef Juna Tak Bisa Tahan Tawa saat Tiara Ingin Bahan seperti Vinz, Kok Bisa?

Nur Widityas Riski , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |11:36 WIB
Chef Juna Tak Bisa Tahan Tawa saat Tiara Ingin Bahan seperti Vinz, Kok Bisa?
Chef Juna Tak Bisa Tahan Tawa saat Tiara Ingin Bahan seperti Vinz, (Foto: Youtube Masterchef Indonesia)
MasterChef Indonesia season 12 kembali menyuguhkan persaingan yang sengit. Sebanyak 21 kontestan muda berbakat siap bersaing untuk merebut gelar The Next MasterChef Indonesia.

Tema kali ini mengusung seafood yang diolah menjadi Western Food, menggabungkan kesegaran bahan laut dengan sentuhan klasik barat. Tujuh jenis seafood disiapkan, di antaranya ada udang, kerapu bintang, lobster, kakap putih, rajungan, kerapu macan, dan bawal bintang. 

Pada tantangan pembuka ini, kontestan akan diuji untuk menyajikan tujuh kategori seafood yang berbeda, masing-masing dengan teknik dan sajian yang dapat memukau para juri. Sebelum tantangan dimulai, kontestan dibagi ke dalam tujuh kategori, masing-masing berisi tiga orang.

Chef Juna Tak Bisa Tahan Tawa saat Tiara Ingin Bahan seperti Vinz
Chef Juna Tak Bisa Tahan Tawa saat Tiara Ingin Bahan seperti Vinz

Setiap kategori seafood akan diperjuangkan oleh tiga kontestan yang harus mengolahnya dengan sajian terbaik. Mereka akan berkompetisi head to head, bersaing untuk menyajikan hidangan terbaik.

Namun, di balik ketegangan persaingan, ada momen lucu yang berhasil memecah suasana dan membuat Chef Juna tertawa lepas. Ketika pemilihan bahan dimulai, Vinz mendapatkan kakap putih untuk diolah. 

Setelah itu, ia menunjuk Tiara untuk memilih dan menebak bahan apa yang akan ia dapatkan. Saat chef juna menanyai Tiara bahan apa yang ia inginkan, ia dengan percaya diri menjawab “kakap putih,”. Mendengar jawaban itu , Chef Juna pun tak bisa menahan tawa dan melontarkan komentar jenaka, “Loh kenapa? Kamu beradu dengan pacar kamu sendiri dong?,” tanya Chef Juna. Komentar tersebut pun memecah suasana, mengundang gelak tawa dari seluruh peserta dan juri. 

Hal ini menambah keseruan di ruang galeri. Jika Tiara ingin mendapatkan kakap putih, itu berarti ia ingin bersaing dalam kelompok yang sama dengan Vinz, meskipun keduanya berpasangan. Kontestan yang memilih bahan yang sama harus bertarung dengan sesama anggota kelompoknya untuk menyajikan hidangan terbaik. 

 

