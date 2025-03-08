Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Peserta MasterChef Season 12 Kebingungan Harus Mengolah Ayam Cemani

Annida Khofia Sabila , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |10:36 WIB
Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Kebingungan saat mendapat tantangan mengolah ayam cemani menjadi makanan yang bisa membuat para juri terpukau. Jika berhasil melewati tantangan ini, peserta terbaik akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. 
Dalam tantangan kali ini, terdapat tujuh peserta terbaik dari tantangan sebelumnya. Sebelum diberitahukan bahan yang akan dibuat, bahan utama kali ini disembunyikan di dalam tutup saji.

Setelah membuka tutup saji yang berisi ayam cemani, sontak para peserta Masterchef Indonesia season 12 ini kelimpungan. Meskipun para juri tidak membuat tema untuk olahan ayam cemani kali ini, peserta tetap merasa bingung harus membuat masakan apa dari ayam cemani ini.

"Aku liat isinya ayam cemani, sumpah aku syok banget. Belum pernah makan, nyentuh juga belum pernah, jadi bingung banget mau masak apa," ucap Manik

"Waduh ayam cemani, tau gini aku harusnya menang di tantangan pertama tadi. Kan ayam cemani aku udah biasa masak. Ngeliat kebawah kok pada bingung. Eh kalian kenapa harus bingung? Itu kan gampang, harus nya aku tuh yang dibawah," ucap Wiji, salah satu peserta yang gagal mengikuti tantangan kedua

Ketika ditanya juri, para peserta kompak menjawab bahwa mereka belum pernah memasak ataupun memakan ayam cemani.

"Di depan kalian ada ayam cemani. Jenis ayam asli Indonesia yang terkenal di dunia, dia punya nilai keunikan dan yang pasti termasuk bahan eksotis. Mengolah ayam cemani membutuhkan ketelitian tersendiri karena memang tekstur nya berbeda dari ayam biasa. Biasanya cara memasak nya juga berbeda dan dia tekstur nya lebih padat, dan kalau mengolah nya salah dia bisa menjadi keras. Tetapi kalau mengolah nya benar rasanya luar biasa," jelas Chef Renata 

"Aduh serem banget ini, salah dikit aja langsung terkikis. Aduh aku gak pengen," ucap Desy

"Karena aku belum pernah bikin ayam cemani, jadi aku mau main aman aja," jelas Kirana

 

