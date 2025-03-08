5 Inspirasi Busana Lebaran ala Ayu Dewi, Ada Kaftan hingga Gamis Modern

Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang dinantikan seluruh umat Muslim setelah berakhirnya bulan suci Ramadhan. Segala hal pun dipersiapkan termasuk busana lebaran untuk menyambut hari kemenangan.

Selebritis Ayu Dewi juga turut mempersiapkan rangkaian busana lebaran yang simple dan elegan untuk dikenakan saat Idul Fitri mendatang. Inspirasi busana lebaran ini cocok dikenakan para wanita untuk tetap cantik dan memukau.

“Momen-momen Ramadhan dan Lebaran itu setiap tahun pasti memorable, tapi tahun ini semakin spesial karena ada koleksi saya dan Minimal yang bisa dipakai juga oleh teman-teman, keluarga saya, dan masyarakat Indonesia,” ungkap Ayu Dewi dalam keterangan resminya pada Sabtu (8/3/2025).

Koleksi milik Ayu Dewi untuk lebaran ini menampilkan perpaduan sempurna antara motif floral, dan geometris seperti motif paisley yang unik dengan desain kaftan dan gamis modern yang menawan. Tak ketinggalan sentuhan detail brokat dan penggunaan bahan satin yang mewah.

Seperti apa saja inspirasi busana lebaran ala Ayu Dewi yang cantik dan elegan? Yuk simak informasinya, dirangkum Sabtu (8/3/2025).

1. One Set yang Elegan

Pertama ada busana one set yang elegan, namun tetap nyaman saat dipakai di hari raya. One set pilihan Ayu Dewi ini memiliki perpaduan warna putih dan biru yang menberikan kesan teduh dan nyaman.

Adapun motif batik di bagian bawah atasan dan bawahan dari one set ini. Bagian detailnya juga menambah kesan modis serta elegan yang dipadukan dengan desain simple. Outfit ini tentunya cocok dikenakan saat hari lebaran.

2. Gamis Cantik nan Mewah

Busana gamis nampaknya masih jadi pilihan saat menyambut momen Idul Fitri. Busana Ayu Dewi ini pun bisa menjadi inspirasi bila Anda menyukai tampilan gamis untuk lebaran.

Gamis bernuansa biru dengan sentuhan gold inu menambah kesan mewah dan modern. Anda juga bisa memadukannya dengan asesoris ataupun hijab dengan nuansa yang senada.

3. Warna Sage yang Lembut

Masih dengan busana gamis, pemilihan warna yang sesuai juga penting saat memilih outfit lebaran. Ayu Dewi terlihat elegan dengan gamis panjang berwarna sage yang terlihat soft dan teduh.

Model dan warna gamis ini cocok dikenakan bila Anda ingin tampil lebih soft dan natural. Busana ini juga memberikan kesan elegan sekaligus simple untuk hari lebaran.