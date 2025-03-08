Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi Busana Lebaran ala Ayu Dewi, Ada Kaftan hingga Gamis Modern

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |14:08 WIB
5 Inspirasi Busana Lebaran ala Ayu Dewi, Ada Kaftan hingga Gamis Modern
Ayu Dewi. (Foto: Ist)
A
A
A

Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang dinantikan seluruh umat Muslim setelah berakhirnya bulan suci Ramadhan. Segala hal pun dipersiapkan termasuk busana lebaran untuk menyambut hari kemenangan.

Selebritis Ayu Dewi juga turut mempersiapkan rangkaian busana lebaran yang simple dan elegan untuk dikenakan saat Idul Fitri mendatang. Inspirasi busana lebaran ini cocok dikenakan para wanita untuk tetap cantik dan memukau.

“Momen-momen Ramadhan dan Lebaran itu setiap tahun pasti memorable, tapi tahun ini semakin spesial karena ada koleksi saya dan Minimal yang bisa dipakai juga oleh teman-teman, keluarga saya, dan masyarakat Indonesia,” ungkap Ayu Dewi dalam keterangan resminya pada Sabtu (8/3/2025).

Koleksi milik Ayu Dewi untuk lebaran ini menampilkan perpaduan sempurna antara motif floral, dan geometris seperti motif paisley yang unik dengan desain kaftan dan gamis modern yang menawan. Tak ketinggalan sentuhan detail brokat dan penggunaan bahan satin yang mewah.

Seperti apa saja inspirasi busana lebaran ala Ayu Dewi yang cantik dan elegan? Yuk simak informasinya, dirangkum Sabtu (8/3/2025).

1. One Set yang Elegan

Pertama ada busana one set yang elegan, namun tetap nyaman saat dipakai di hari raya. One set pilihan Ayu Dewi ini memiliki perpaduan warna putih dan biru yang menberikan kesan teduh dan nyaman.

Ayu Dewi

Adapun motif batik di bagian bawah atasan dan bawahan dari one set ini. Bagian detailnya juga menambah kesan modis serta elegan yang dipadukan dengan desain simple. Outfit ini tentunya cocok dikenakan saat hari lebaran.

2. Gamis Cantik nan Mewah

Busana gamis nampaknya masih jadi pilihan saat menyambut momen Idul Fitri. Busana Ayu Dewi ini pun bisa menjadi inspirasi bila Anda menyukai tampilan gamis untuk lebaran.

Ayu Dewi

Gamis bernuansa biru dengan sentuhan gold inu menambah kesan mewah dan modern. Anda juga bisa memadukannya dengan asesoris ataupun hijab dengan nuansa yang senada.

3. Warna Sage yang Lembut

Masih dengan busana gamis, pemilihan warna yang sesuai juga penting saat memilih outfit lebaran. Ayu Dewi terlihat elegan dengan gamis panjang berwarna sage yang terlihat soft dan teduh.

Ayu Dewi

Model dan warna gamis ini cocok dikenakan bila Anda ingin tampil lebih soft dan natural. Busana ini juga memberikan kesan elegan sekaligus simple untuk hari lebaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138920//gisella_anastasia_dan_ayu_dewi-KQdR_large.jpg
Ayu Dewi Bantah Tegur Gisel yang Pamer Kemesraan dengan Cinta Brian di Nikahan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/43/3130773//olahraga-2GpY_large.jpg
Sering Skip Olahraga saat Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/481/3130679//keseringan_skip_olahraga_pas_lebaran_yuk_simak_tips_berikut_ini-8yeW_large.jpg
Keseringan Skip Olahraga Pas Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/337/3130477//pkb-AjNc_large.jpg
Unik! Cak Imin Gelar Open House di TikTok, Langsung Diserbu Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130275//ahy-S5OW_large.jpg
Mudik Lebaran 2025 Berjalan Baik, AHY: Ini Kerja Keras Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/612/3129809//yoga-J85F_large.jpg
Rekomendasi Olahraga Ringan Turunkan Berat Badan Setelah Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement