Pengakuan Suami Bu Guru Salsa Terkait Viral Video 5 Menit Istrinya, Bisa Menerima Apa Adanya

Pengakuan suami Bu Guru Salsa jadi pertanyaan banyak warganet. Bu Guru Salsa yang sempat viral karena video 5 menit joget tanpa busana baru-baru ini melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Luqman Hakim pada Jumat, 28 Februari 2025 di Desa Pontang, Ambulu, Jember, Jawa Timur.

Luqman mengaku bisa menerima apa adanya sosok Bu Guru Salsa dan siap membangun hidup bersama. Keduanya telah saling kenal sejak dua bulan lalu dan sudah merencanakan pernikahan tersebut sebelum muncul video viral. Keduanya sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Ambulu pada 17 Februari 2025.

"Bu Salsa sendiri telah menunjukkan penyesalan yang mendalam dengan membuat video permintaan maaf publik, menyampaikan bahwa ia telah ditipu oleh seseorang di media sosial yang memanfaatkan kepercayaannya," ucap Luqman, dikutip dari Youtube Gak Harus Tahu, Jumat (7/3/2025).

Bu Guru Salsa juga membagikan sejumlah potret pernikahannya melalui postingan di akun TikToknya, usai sempat viral dan menghebohkan jagat maya karena terlibat dugaan kasus video syur 5 menit

Bu Guru Salsa tampak memamerkan seserahan yang diberikan Luqman saat menikahinya. Salah satu produk yang terlihat di dalam kotak seserahan itu adalah berupa satu unit iPhone.

Dia juga tak sungkan memamerkan kebersamaannya bersama Luqman. Salah satunya bisa terlihat dalam potret selfie keduanya saat di dalam mobil. Bu Guru Salsa juga mengecup manis pipi Luqman.

Kronologi Video Tersebar

Kronologi video tersebar ke publik diungkap oleh Bu Guru Salsa dalam klarifikasinya. Dengan wajah penuh tekanan, Bu Guru Salsa mengaku bahwa video tersebut bukan dibuat atas kehendaknya sendiri, melainkan hasil jebakan dari pacar onlinenya yang memanfaatkan dirinya demi kepentingan pribadi.

“Saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Video ini terjadi karena saya tertipu oleh seseorang di media sosial. Chat pribadi saya saat itu disebarkan dan dijualbelikan," ujar Salsa mengkutip dari akun TikToknya, @missalsaa.

Bu Salsa menceritakan ke publik kronologi videonya tersebar hingga viral. Dia merasa bersalah dan sangat menyesal dengan kejadian ini. Hal ini bermula ketika dia tertipu seseorang di media sosial. Setelah itu isi chat pribadinya disebarkan dan diperjualbelikan tanpa kemampuannya untuk mengontrol.