HOME WOMEN LIFE

Fakta-fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Pasca Resmi Bercerai

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |20:36 WIB
Fakta-fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Pasca Resmi Bercerai
Fakta-fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Pasca Resmi Bercerai, (Foto: Instagram)
Selebritis Asri Welas kini telah resmi bercerai dari sang suami, Galiech Ridha setelah membina rumah tangga selama 17 tahun. Rumah tangga mereka kandas imbas berbagai prahara yang membuat keduanya tak bisa lagi bersama.

Setelah resmi bercerai, Asri Welas pun terlihat lebih ceria dan mencoba menikmati kehidupannya sebagai seorang single parent. Belum lama ini, ia juga melakukan melukat yang merupakan tradisi terkenal di Bali.

Momen Asri Welas melukat ini juga menjadi sorotan netizen. Tak sendirian, ia juga turut mengunjungi sahabat dan juga selebritis yang menetap di Bali seperti Shanty, Indah Kalalo hingga Happy Salma.

Penasaran, fakta-fakta apa saja tentang Asri Welas yang baru saja melakukan melukat di Bali? Yuk simak informasinya dari akun Instagram, @asri_welas, Jumat (7/3/2025).


1. Bahagia Bertemu Rekan Selebritis

Fakta-fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Pasca Resmi Bercerai
Fakta-fakta Asri Welas usai Jalani Melukat di Bali Pasca Resmi Bercerai

Asri Welas terbang langsung ke Pulau Dewata, Bali untuk menjalani melukat yang bisa memberikan ketenangan. Tak sendirian, Asri juga menyambangi para sahabatnya yakni Shanty, Indah Kalalo dan Happy Salma selama menikmati waktunya di Bali.

Lewat postingan Instagram-nya, terlihat Asri Welas begitu bahagia bisa reunian dengan para selebritis senior ini. Mereka juga menyambut Asri dengan penuh kehangatan dan turut melepas kerinduan.

 

