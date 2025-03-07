Viral Angel Cherrybelle Belajar Hijab dan Ikut Berburu Takjil di bulan Ramadhan, Aksinya Bikin Netizen Ngakak!

Di hari pertama Ramadan, Angel Cherrybelle, yang dikenal sebagai eks anggota grup musik Cherrybelle, membuat video yang langsung viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @rumpi_gosip, Angel terlihat sibuk belajar memakai hijab dari pukul 2 siang hingga 6 sore. Meskipun bukan seorang Muslim, Angel ingin merasakan keseruan berburu takjil, sebuah tradisi populer di bulan Ramadan yang dilakukan untuk berbuka puasa.

“Hey guys, sekarang sudah jam 02.00, saatnya berburu takjil. Tapi sebelumnya, aku udah nyiapin peralatan perang buat berburu takjil. Nih, aku udah beli kerudung,” ujar Angel dalam video tersebut dengan penuh semangat.

Banyak netizen yang merasa terhibur melihat usaha Angel untuk ikut serta dalam tradisi Ramadan, meskipun ia bukan Muslim. Beberapa netizen juga menyoroti kekocakan Angel yang begitu fokus memilih hijab hingga tak menyadari jika waktu berbuka sudah tiba.

“Kalau begitu dari sahur saja belajar pakai kerudungnya, hahaha” tulis @tya***