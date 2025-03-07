Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Kondisi Skincare Penuh Lumpur Akibat Terendam Banjir, Bikin Nyesek Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |12:28 WIB
Viral! Kondisi <i>Skincare</i> Penuh Lumpur Akibat Terendam Banjir, Bikin Nyesek Netizen
Viral skincare rusak akibat banjir. (Foto: TikTok)
A
A
A

Bencana banjir yang sempat melanda Jabodetabek membuat publik ikut prihatin. Setelah surut, banyak netizen korban banjir yang memerlihatkan bagaimana kondisi rumah mereka yang mengalami kerugian.

Salah satunya yang bikin nyesek saat wanita merekam kondisi produk skincare-nya yang nyaris rusak akibat tergenang banjir. Video itu diunggah pemilik akun TikTok, @laurarzwnda_.

“Sedih semalaman mikirin skincare ini, untung selamat,” tulis akun tersebut dikutip Jumat (7/3/2025).

Video itu memerlihatkan kondisi botol-botol skincare-nya yang penuh lumpur pasca banjir. Area meja rias wanita ini juga nampak dipenuhi lumpur hingga merusak produk-produk lainnya.

Ia menunjukan betapa tebalnya lumpur banjir yang melumuri botol-botol skincare tersebut. Mulai dari botol serum, pelembab, dan masih banyak lagi.

Meski sudah berlumuran lumpur banjir, wanita ini mengatakan skincare tersebut masih bisa diselamatkan. Namun tentu kemasan tersebut perlu dibersihkan dengan ekstra sebelum digunakan kembali.

Menurut pantauan, skincare tersebut merupakan brand asal Korea Selatan yang cukup terkenal. Harga untuk satu produk saja, kisarannya mulai dari Rp200 ribu-an.

Halaman:
1 2
      
