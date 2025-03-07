Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Potret Pernikahan Bu Guru Salsa Usai Viral Video 5 Menit, Cium Mesra Suami di Mobil

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |11:28 WIB
8 Potret Pernikahan Bu Guru Salsa Usai Viral Video 5 Menit, Cium Mesra Suami di Mobil
Bu Guru Salsa menikah. (Foto: TikTok)
A
A
A

Bu Guru Salsa akhirnya membagikan sejumlah potret pernikahannya melalui postingan di akun TikToknya, usai sempat viral dan menghebohkan jagat maya karena terlibat dugaan kasus video syur 5 menit. Bu Guru Salsa membagikan momen bahagia pernikahannya dengan seorang pria bernama Muhammad Luqman Hakim, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang berprofesi guru teknologi informatika atau IT. 

Berikut beberapa potretnya, melansir dari akun TikTok @sissalsaa, Jumat (7/3/2025).

1. Pamer seserahan

Bu Guru Salsa tampak memamerkan seserahan yang diberikan Luqman saat menikahinya. Salah satu produk yang terlihat di dalam kotak seserahan itu adalah berupa satu unit iPhone.

Bu Guru Salsa

2. Pamer cincin

Dalam potret ini, Bu Guru Salsa tampak antusias memamerkan cincin pernikahan yang telah melingkar di jari manisnya. Ia tampak berdiri di pelaminan bersama Luqman yang tampak gagah dengan setelan jas hitamnya.

Bu Guru Salsa

3. ’Nyender’ mesra

Usai sah menjadi sepasang suami istri, Bu Guru Salsa lantas tak sungkan ‘nyender’ mesra di bahu Luqman saat berfoto berdua di pelaminan. Senyum sumringah terpancar dari pria yang kini telah resmi menjadi suaminya itu.

Bu Guru Salsa

4. Tampil cantik dengan kebaya nuansa warna merah

Di momen pernikahannya itu, Bu Guru Salsa tampak tampil cantik dalam balutan kebaya bernuansa warna beige dan merah. Ia juga tampak mengenakan hijab berwarna merah yang tampak serasi dengan kebaya dan kain batik yang dikenakannya.

Bu Guru Salsa

5. Peluk mesra

Luqman juga terlihat tak sungkan memeluk mesra Bu Guru Salsa yang kini telah sah menjadi istrinya itu. Pria tersebut juga tampak melepas jas hitamnya, dan tampak memeluk sang istri dari belakang. 

Bu Guru Salsa

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
