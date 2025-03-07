Trump International Golf Club Lido Jadi Standar Baru Kemewahan di Indonesia

TRUMP Internasional Golf Club Lido resmi diperkenalkan. Dirancang oleh legenda golf dunia, Ernie Els, dan dioperasikan oleh Trump Golf, menjadikan lapangan golf ini berkelas dunia.

Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, Trump International Golf Club Lido memiliki tantang startegis bagi para pencinta gol di Indonesia. Tidak hanya itu, lapangan golf ini memiliki latar belakang yang menakjubkan dari Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede sehingga menjadi destinasi golf utama di Indonesia.

"Bekerja sama dengan Trump Golf menetapkan standar baru dalam kemewahan dan eksklusivitas di Indonesia," ujar Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group.

"Saya antusias atas pencapaian ini dan sangat optimis akan masa depan gemilang Trump International Golf Club Lido." "Ini adalah momen bersejarah bagi Trump International Golf Club Lido," kata Eric Trump, Executive Vice President Trump Organization.

"Lapangan golf ini telah mengukuhkan tolok ukur baru dalam kualitas dan eksklusivitas di Indonesia, merevolusi pengalaman mewah bermain golf di kawasan ini. Trump Golf bangga menjadi bagian dari pencapaian istimewa ini, dan sangat mengesankan

melihat visi ini terwujud."

"Kami berada dalam masa yang sangat menjanjikan, dan kami telah membentuk tim kelas dunia untuk mengelola properti luar biasa ini, dipimpin oleh Golf Course Superintendent Michael Pascoe," ujar Steven Thielke, General Manager Trump International Golf Club Lido.

"Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Greg Letsche, Senior Designer dari Ernie Els Golf Design, serta Dustin Jennings dari Golfcon Asia atas dedikasi yang mengagumkan dan kemitraan mereka selama bertahun-tahun dalam menghadirkan lapangan golf kelas dunia ini."

(Kemas Irawan Nurrachman)