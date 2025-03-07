Tren Liburan Masyarakat Kian Beragam, Pelesiran Pakai Kapal Pesiar Makin Diminati

Tren liburan masyarakat Indonesia makin beragam. Sejumlah destinasi baru bermunculan dan minat liburan dengan kapal pesiar meningkat pesat. Hal itu terlihat dari data pemesanan pakat perjalan untuk periode Labaran dari Extra 2025.

Experience Travel (EXTRA) 2025 mencatat meningkatnya permintaan dan pemesanan paket perjalanan, khususnya untuk periode liburan Lebaran. Data menunjukkan adanya peningkatan sebesar 15,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dalam pemesanan grup tur untuk musim liburan ini.

Di samping itu, tren wisata baru juga tercermin dari penjualan berbagai destinasi favorit. China, khususnya Chongqing, menjadi destinasi unggulan dengan kontribusi 33% dari total penjualan retail tour selama event berlangsung. Selain itu, Porta Sancta juga menunjukkan performa positif dengan kontribusi 6% dari keseluruhan transaksi, yang merupakan pencapaian signifikan mengingat harga paket perjalanan ini mencapai Rp44 juta per orang.

Minat wisatawan terhadap pengalaman perjalanan dengan kapal pesiar juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penjualan produk cruise meningkat 22% dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu daya tarik utama di kategori ini adalah Disney Cruise Line, yang berhasil menarik 39% dari total pemesanan produk cruise selama acara berlangsung.

GM of Communications & CRM Golden Rama Tours & Travel, Ricky Hilton mengatakan, data itu menunjukkan tren liburan masyarkat yang kian berkembang.

"EXTRA 2025 membuktikan bahwa tren perjalanan masyarakat Indonesia terus berkembang dan semakin beragam. Kami sangat senang melihat respons positif terhadap destinasi unggulan baru seperti Chongqing dan Porta Sancta, serta meningkatnya minat terhadap wisata kapal pesiar," ujar Ricky, dikutip Jumat (7/3/2025).

Ricky menambahkan, dengan semakin terbukanya peluang perjalanan ke berbagai destinasi, EXTRA 2025 menjadi refleksi dari dinamika industri pariwisata yang terus berkembang serta adaptasi terhadap perubahan perilaku wisatawan Indonesia. Lebih dari sekadar pameran perjalanan, acara ini menegaskan peran pentingnya dalam memberikan wawasan, memfasilitasi akses lebih luas ke berbagai destinasi, serta menjadi barometer tren industri di masa mendatang.

(Qur'anul Hidayat)