Alika Islamadina dan et cetera Hadirkan Together for Raya, Sambut Lebaran 2025

KABAR terbaru datang dari aktris Alika Islamadina, yang berkolaborasi dengan et cetera dalam menghadirkan koleksi spesial untuk Lebaran 2025. Koleksi ini mengusung tema “Together for Raya”, merayakan kebersamaan dan kehangatan di momen yang penuh makna.

Lebaran bukan sekadar perayaan, tetapi juga saat untuk merayakan kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Koleksi ini dirancang dengan sentuhan elegan yang tetap nyaman, mendukung setiap langkah dalam merayakan momen spesial dengan percaya diri. Dengan perpaduan desain klasik dan nuansa modern, koleksi ini mencerminkan keindahan dalam kesederhanaan, menjadikan setiap momen kebersamaan semakin berkesan.

“'Alika for et cetera: Together for Raya' menghadirkan koleksi yang memadukan elegance dan ease. Termasuk menghadirkan busana yang relevan untuk hari Raya, maupun berbagai momen lainnya,” ucap Shanty Christiani, Brand Manager et cetera dalam rilis yang diterima Okezone.com, Jumat (7/3/2025).

Alika Islamadina dan et cetera hadirkan Together for Raya. (Foto: et cetera)

Sementara Creative & Marketing Head PT Delamibrands, Infany Suryadji mengatakan, kombinasi timeless elegance dan modern sophistication, ‘Together for Raya’ diwujudkan dalam koleksi ini melalui desain yang anggun dan mudah dipadukan.

“Kami berharap koleksi ini bisa menjadi pilihan bagi perempuan yang ingin tampil elegan, namun tetap nyaman. Baik saat merayakan Lebaran maupun di berbagai momen spesial lainnya,” ujarnya.



Alika, ibunya Yuanita, dan adiknya Kalya menjadi inspirasi utama dalam koleksi spesial “Alika for et cetera”, mewakili perempuan dari berbagai generasi yang ingin tampil stylish dan menjaga kenyamanan. Koleksi ini mencerminkan ikatan keluarga yang erat dan menghadirkan timeless fashion, di mana setiap perempuan dapat mengekspesikan kepribadiannya dengan cara yang effortless dan elegan.

“Bagi saya, koleksi ini terasa spesial karena terinspirasi dari dua wanita yang berpengaruh dalam hidup saya, ibu dan adik saya. Bersama et cetera, saya ingin menghadirkan sesuatu yang bisa dipakai dan dinikmati oleh banyak perempuan dalam berbagai fase kehidupannya,” ujar Alika Islamadina.

Sejak berdiri pada 2001, et cetera telah menjadi pilihan bagi wanita yang mengutamakan busana elegan dan berkelas. Koleksinya dirancang untuk perempuan modern, termasuk para ibu, yang menginginkan pakaian nyaman tanpa mengesampingkan gaya. Menggabungkan siluet klasik dengan sentuhan modern, et cetera menghadirkan desain yang mendukung aktivitas sehari-hari dengan tampilan yang anggun dan effortless.

(Tuty Ocktaviany)