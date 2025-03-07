11 Tren Warna Baju Lebaran yang Stylish 2025, Salah Satunya Coklat Mahogany

Artikel ini akan mengulas daftar tren warna baju lebaran yang stylish 2025. Seperti diketahui, setiap tahun tren warna untuk pakaian Lebaran selalu berganti.

Warna-warna ini tidak hanya mencerminkan preferensi estetika, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia memilih untuk merayakan Hari Raya dengan gaya yang elegan dan modern.

Nah, untuk membantu kamu memilih warna baju yang sesuai dengan tren terkini, berikut adalah beberapa rekomendasi tren warna baju Lebaran 2025 yang bisa kamu pertimbangkan, melansir dari berbagai sumber, Jumat (6/3/2025).

1. Merah Maroon

Bingung mau pakai warna apa saat Lebaran nanti? Kamu wajib coba warna merah maroon. Warna ini selalu menjadi pilihan yang sangat disukai untuk menambahkan kehangatan dan kemewahan pada suasana perayaan Lebaran. Warna baju Lebaran 2025 ini menjadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin tampil elegan. Cantik!



2. Putih

Warna putih adalah pilihan warna baju Lebaran 2025 yang bisa kamu jadikan referensi. Selalu cocok untuk berbagai suasana, warna putih dianggap sederhana namun tetap elegan. Warna ini juga sangat timeless alias tak pernah ketinggalan zaman dan memberikan kesan suci di hari Lebaran.



3. Brown Sugar

Brown sugar juga menjadi rekomendasi warna baju Lebaran 2025 yang bisa kamu pilih. Warna ini memberikan vibes hangat dan natural untuk menyambut Lebaran. Warna brown sugar juga cocok dipadukan dengan sentuhan krem yang halus. Wajib coba!