Musim Hujan Bikin Gampang Sakit, Pengguna Kereta Diminta Segera ke Pos Kesehatan Jika Badan Kurang Fit

Pengguna Kereta Diminta Segera ke Pos Kesehatan Jika Badan Kurang Fit. (Foto: Freepik)

Bulan Ramadhan tahun ini bertepatan dengan musim hujan yang dapat membuat kondisi tubuh sebagian orang menjadi kurang fit. Pengguna kereta yang harus berjuang ke tempat kerja diminta untuk segera ke pos kesehatan yang disediakan PT KAI jika badan terasa kurang sehat.

PT KAI memang menyediakan pos kesehatan di seluruh stasiunnya, termasuk di LRT Jabodebek. Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan, jika pengguna mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan, mereka dapat segera melapor kepada petugas di dalam kereta, seperti Train Attendant atau Petugas Keamanan. Nantinya, pengguna yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan diarahkan ke pos kesehatan di stasiun terdekat.

Agar perjalanan tetap nyaman dan lancar selama Ramadhan dan musim hujan, pengguna diimbau untuk menjaga kondisi tubuh dengan memastikan asupan nutrisi yang cukup saat sahur dan berbuka. Pengguna juga diimbau membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan juga dapat membantu mengantisipasi cuaca yang tidak menentu.

“Jangan memaksakan diri jika merasa terlalu lelah, lebih baik beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Pastikan juga untuk tetap terhidrasi dengan baik, terutama bagi yang berpuasa. LRT Jabodebek menyediakan water station gratis di seluruh stasiun yang dapat dimanfaatkan saat berbuka puasa," tambah Purnomosidi, dikutip Kamis (6/3/2025).

Pos kesehatan

Purnomosidi menambahkan, LRT Jabodebek tidak hanya berfokus pada pelayanan operasional kereta, tetapi juga terus memperhatikan fasilitas pendukung demi kenyamanan dan keselamatan pengguna.