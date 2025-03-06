Pentingnya Cek Label untuk Makanan dan Minuman Kemasan

Cek label kemasan menjadi hal yang perlu diperhatikan orangtua dalam memilih sebuah produk. Kandungan yang ada di dalam kemasan menjadi hal pokok untuk mengetahui beragama informasi atas isi produk tersebut.

Memperhatikan isi kandungan produk dapat membuat kita cerdas dalam memilih sesuai dengan kebutuhan harian tubuh. Tujuannya agar kita tidak terjebak dalam penawaran yang ternyata memiliki kandungan tidak diperlukan untuk tubuh.

"Cek label untuk mengedukasi orangtua agar lebih teliti dan cerdas dalam memilih makanan dan minuman yang baik bagi keluarga," kata Dokter Ahli Gizi Dr. dr. Lucy Widasari, M. Si dalam acara di Jakarta.

Apalagi, lanjut Lucy, di saat puasa khususnya sahur merupakan waktu yang kritis untuk mengisi kebutuhan tubuh. "Selain minum air putih yang cukup, saat sahur orangtua juga dapat memberikan minuman pendamping yang memiliki kandungan baik untuk dapat membantu memberikan energi tambahan bagi anak dan keluarga," tuturnya.

"Beberapa kandungan gizi yang dibutuhkan anak seperti malt (barli), kalsium, zat besi, dan kombinasi vitamin B2, B3, B6 dan B12, untuk memberikan energi baik yang membantu anak dan keluarga tetap aktif dan berenergi dalam menjalani ibadah puasa."