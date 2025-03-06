Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Tempat Ngabuburit di Jakarta, Seru dan Murah Meriah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |18:00 WIB
5 Rekomendasi Tempat Ngabuburit di Jakarta, Seru dan Murah Meriah
5 Rekomendasi Tempat Ngabuburit di Jakarta, Seru dan Murah Meriah, (Foto: Okezone)
A
A
A

Menjelang buka puasa, masyarakat Indonesia biasanya identik melakukan ngabuburit. Aktivitas ini dilakukan sembari menunggu waktu berbuka puasa tiba.

Di Jakarta sendiri, ada banyak pilihan tempat ngabuburit yang bisa Anda kunjungi untuk menunggu waktu magrib. Tempat-tempat ini cukup strategis bahkan Anda juga bisa menikmati aneka jajanan takjil di sana.

Selain itu, tempat-tempat ngabuburit ini juga dijamin murah meriah dan gak menguras kantong serta cocok dikunjungi bersama keluarga maupun kerabat.

Penasaran, tempat apa saja yang bisa Anda kunjungi untuk ngabuburit  di Jakarta yang murah meriah? Yuk simak informasinya, Kamis (6/3/2025).

1. Pasar Bendungan Hilir

Pertama ada Pasar Bendungan Hilir atau Benhil yang berlokasi di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ini jadi salah satu spot ngabuburit yang legendaris dan disukai banyak orang.

Di sini, Anda bisa menemukan aneka jajanan takjil yang nikmat seperti gorengan, camilan manis, es buah dan masih banyak lagi. Jajanannya juga cukup murah dan dijamin tak menguras kantong.


2. Taman Tebet Eco Park

Selanjutnya ada Taman Tebet Eco Park. Taman kota yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan ini bisa jadi pilihan Anda untuk ngabuburit jelang berbuka.

Taman tersebut cukup asri dengan banyak area track jogging yang nyaman. Anda bisa sembari olahraga di taman tersebut untuk menunggu waktu berbuka. Tak jarang, ada pula beberapa penjual takjil yang meramaikan taman kota tersebut.


3. Sarinah

5 Rekomendasi Tempat Ngabuburit di Jakarta, Seru dan Murah Meriah
5 Rekomendasi Tempat Ngabuburit di Jakarta, Seru dan Murah Meriah

Selanjutnya ada Sarinah. Pusat perbelanjaan di Thamrin, Jakarta Pusat ini cocok jadi rekomendasi tempat untuk ngabuburit.

Sarinah sendiri memiliki tempat yang nyaman dengan berbagai macam restoran maupun food court yang juga bisa jadi rekomendasi menu berbuka. Tempat ini juga tak pernah sepi pengunjung dengan berbagai rekomendasi kuliner yang bisa Anda coba saat berbuka puasa.

 

Halaman:
1 2
      
