HOME WOMEN LIFE

Viral Pedagang Takjil Tetap Jualan saat Banjir, Dagangannya Bikin Ngiler Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |15:09 WIB
Viral Pedagang Takjil Tetap Jualan saat Banjir, Dagangannya Bikin Ngiler Netizen
Viral Pedagang Takjil Tetap Jualan saat Banjir, Dagangannya Bikin Ngiler Netizen, (Foto: TikTok)
Musibah banjir tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Meski di tengah musibah tersebut, tak sedikit pedagang yang tetap berjualan untuk mengais rezeki di bulan Ramadhan.

Salah satunya yang viral di media sosial ialah penjual takjil ini. Berlokasi di wilayah Kalisat, Jember, Jawa Timur, penjual takjil tersebut tetap berdagang menjajakan makanannya meski tengah bencana banjir.

“Meskipun hari ini hujan sampai banjir, tapi kita tetap buka ya,” ucap penjual takjil tersebut.

Viral Pedagang Takjil Tetap Jualan saat Banjir, Dagangannya Bikin Ngiler Netizen
Viral Pedagang Takjil Tetap Jualan saat Banjir, Dagangannya Bikin Ngiler Netizen

Video itu memerlihatkan penjual takjil pinggir jalan yang tetap menggelar dagangannya jelang waktu buka puasa. Nampak genangan air setinggi mata kaki tak menghalanginya untuk berjualan. 

Uniknya, penjual takjil tersebut tak hanya menjajakan satu menu saja, melainkan banyak makanan ringan yang menggugah selera. Mejanya pun penuh dengan berbagai aneka camilan seperti salad buah, puding, brownis, dimsum mentai, hingga milk bun.

Tak hanya makanan ringan, penjual takjil ini juga menjajakan menu makanan berat seperti nasi briyani, spageti hingga mac and cheese.

Melihat dagangan penjual takjil itu netizen langsung syok sekaligus ngiler. Warganet keheranan mengetahui penjual tersebut tetap giat membuat aneka macam menu takjil itu bahkan tetap semangat berjualan saat banjir.

Penjual takjil itu mengaku semuanya dibuat olehnya dan belasan karyawan dan siap dijual selama bulan Ramadhan.

“Buatnya jam 7 pagi, dibantu 12 karyawan,” ungkap penjual tersebut.

 

