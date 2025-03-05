Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pesan Donna Harun kepada Ricky Harun untuk Utamakan Istri, Netizen: Mertua Idaman

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |20:36 WIB
Viral Pesan Donna Harun kepada Ricky Harun untuk Utamakan Istri, Netizen: Mertua Idaman
Viral Pesan Donna Harun kepada Ricky Harun untuk Utamakan Istri, Netizen: Mertua Idaman (Foto: Instagram)
A
A
A

Donna Harun terkenal sebagai sosok aktris yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan sang menantu, Herfiza Novianti.

Selama ini, hubungan mertua dan menantu sering kali dikaitkan dengan ketidakharmonisan atau bahkan persaingan. Namun, hal tersebut rupanya tak berlaku bagi aktris senior ini. 

Baru-baru ini, ibu dari Ricky Harun itu kembali sukses menjadi sorotan karena postingan yang dibagikannya di akun Instagramnya.

Pasalnya, dalam postingan tersebut Donna Harun mengunggah beberapa potret kebersamaan dan kemesraan sang putra, Ricky Harun bersama menantunya, Herfiza.

Viral Pesan Donna Harun kepada Ricky Harun untuk Utamakan Istri, Netizen: Mertua Idaman
Viral Pesan Donna Harun kepada Ricky Harun untuk Utamakan Istri, Netizen: Mertua Idaman

Menariknya, Donna tampak menyematkan caption nan menyentuh pada postingannya itu. Ia tampak memberi pesan penting kepada Ricky Harun agar selalu mengutamakan istrinya.

Sebagai seorang suami, Ricky Harun harus tetap membela sang istri dalam keadaan dan situasi apapun dibanding orang lain dan keluarganya, asalkan tidak memutus silaturahmi di antara mereka.

“Hi anakku...bela lah istrimu daripada orang lain dan keluargamu tanpa memutuskan tali silaturahmi,” tulis Donna, melalui akun Instagramnya, @donnaharunofficial, Rabu (5/3/2025).

Donna Harun lantas mengungkap alasan mengapa sang putra harus mengutamakan istrinya dibanding orang lain, bahkan dirinya sendiri sebagai orang tuanya. 

“Karena setelah menikah dia hanya bersandar kepadamu, jika kau tidak bisa membelanya, maka istrimu benar-benar sendirian,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
