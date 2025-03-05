Potret Ziva Magnolya Kerja Bakti Bersihkan Sisa Lumpur Banjir

Ziva Magnolya menjadi salah satu publik figur yang rumahnya ikut terdampak banjir. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi pada Senin, 3 Maret 2025.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Ziva Magnolya terlihat membagikan momen ketika dirinya ikut kerja bakti membersihkan sisa lumpur banjir.

Berikut potret Ziva Magnolya saat kerja bakti membersihkan lumpur sisa banjir, dilansir dari akun Instagramnya @zivamagnolya, Rabu (5/3/2025).

1. Tularkan semangat

Meski tengah dilanda banjir, namun Ziva tampak tetap menularkan semangatnya termasuk untuk semua warga Jakarta dan sekitarnya yang terdampak banjir.

“Semangat sobat banjier,” ujar Ziva dalam keterangan salah satu postingannya.



2. Membersihkan lumpur sisa banjir

Pelantun lagu ‘Wanita Biasa’ tersebut membersihkan lumpur dan sisa-sisa banjir yang menggenangi rumahnya.

Dengan semangat, pemilik nama asli Ziva Magnolya Muskitta itu menggunakan wiper lantai untuk mendorong lumpur agar tidak mengendap lebih lama.