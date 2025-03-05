5 Tips Menjaga Kesehatan Selama di Pengungsian

Hujan intensitas tinggi yang sempat mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan banjir parah di beberapa titik. Akibatnya, sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.

Meski berada di posko pengungsian, penting untuk dipahami perlunya menjaga kesehatan. Ini dilakukan agar para pengungsi tetap menjaga kesehatan baik fisik maupun mental

Berikut beberapa tips menjaga kesehatan selama di pengungsian, melansir dari berbagai sumber, Rabu (5/3/2025).

1. Menjaga kebersihan

Menjaga kebersihan adalah yang utama saat terjadi bencana alam, apalagi bila berada di tempat tinggal sementara seperti pengungsian, bersama korban bencana lainnya.

Meski berada di tengah kondisi bencana, pastikan air untuk minum adalah air bersih dan matang. Konsumsi air kotor dapat menjadi sumber berbagai penyakit, seperti diare.

Jika kondisi tidak memungkinkan untuk mandi, usaplah tubuh dengan handuk basah, agar kotoran dan keringat penyebab penyakit kulit tidak menumpuk. Jangan lupa untuk mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun.



2. Cegah penularan dan obati segera

Apabila ada yang sakit, segera gunakan alat proteksi diri seperti masker untuk mencegah penularan. Kondisi tempat tinggal yang padat seperti pengungsian akan mempermudah penularan penyakit.

Jika Anda sakit atau mengetahui seseorang yang sakit, segera melapor ke petugas kesehatan agar bisa diperiksa dan diobati. Jika berada dalam kondisi sehat, Anda jangan segan untuk membantu petugas dalam membantu korban bencana alam.